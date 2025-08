Zapomniany polski przebój dostał drugie życie. Wszystko dzięki młodzieżowym trendom

Media społecznościowe już wielokrotnie udowodniły, że mają moc przywracania zapomnianych piosenek do łask. Najnowszym przykładem tego zjawiska jest utwór "You May Be in Love" polskiego zespołu Blue Café, który dzięki TikTokowi zyskał drugie życie. Piosenka, która pierwotnie została wydana na początku lat 2000, dziś znów rozbrzmiewa w telefonach milionów użytkowników aplikacji.

Trend rozpoczął się niewinnie - od kilku humorystycznych filmików, w których twórcy zestawiali kadry ze swojego życia z absurdalnymi lub zaskakującymi sytuacjami. W formacie trendu pojawia się pytanie: "Czy można do tanca?" i kadry ukazujące jedną stronę charakteru człowieka, a kolejny człon "Można i do różanca!" pokazuje osobę w śmiesznych i rozrywkowych sytuacjach. W zabawę angażują się wszystkie grupy wiekowe - niektórzy słyszą utwór pierwszy raz, a dla innych jest on nostalgicznym wspomnieniem. To kolejny dowód na to, że TikTok staje się coraz istotniejszym narzędziem w promocji muzyki, zarówno nowej, jak i tej sprzed dekad. Dzięki kreatywności użytkowników platformy, stare przeboje zyskują nowe znaczenia i drugie życie.

Hit grupy Blue Café był numerem jeden w radiach w latach 2000.

Zespół Blue Café, który ma na swoim koncie wiele hitów i od lat obecny jest na polskiej scenie muzycznej, może cieszyć się z niespodziewanej fali popularności. Utwór "You May Be in Love" został wydany w 2002 roku i pochodzi z debiutanckiego albumu "Fanaberia" zespołu Blue Café. Płyta ta odniosła duży sukces, zdobywając status Platynowej Płyty, a także została uhonorowana nagrodą Fryderyka w kategorii Nowa Twarz Fonografii.

Choć utwór był doceniany od początku, jego największy rozgłos nastąpił dopiero w momencie, gdy Blue Café wystąpiło z nim podczas krajowych eliminacji do 48. Konkursu Piosenki Eurowizji. To właśnie wtedy publiczność szczególnie zapamiętała emocjonalne wykonanie refrenu przez wokalistkę Tatianę Okupnik, które na długo zapisało się w pamięci widzów. Dodatkowym aspektem był fakt, że przebój znalazł się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Nigdy w życiu!".

