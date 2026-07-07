Zanim poznał młodszą o 26 lat Karolinę, założył rodzinę. Tak dziś wygląda najstarszy syn Krzysztofa Skiby

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Krzysztof Skiba, znany lider zespołu Big Cyc, ma dwóch dorosłych synów z pierwszego małżeństwa z Renatą. Starszy z nich, Tymoteusz, rozwija swoją karierę z dala od sceny muzycznej, odnosząc imponujące sukcesy w dziedzinie literatury i nauki.

Krzysztof SkibaWojciech OlkusnikAKPA

Obecnie Krzysztof Skiba wiedzie szczęśliwe życie u boku młodszej o 26 lat Karoliny, z którą oficjalnie wziął ślub w 2022 roku. Zaledwie kilka miesięcy temu zakochani zdecydowali się na ponowne złożenie przysięgi małżeńskiej podczas romantycznego wyjazdu na Malediwy. Zanim jednak muzyk związał się z nową partnerką, przez wiele lat tworzył rodzinę ze swoją pierwszą żoną, Renatą, z którą doczekał się potomstwa.

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Tymoteusz Hołysz
Tymoteusz Hołysz

Różne drogi życiowe synów

Owocem pierwszego małżeństwa gwiazdora są dwaj synowie: urodzony w 1987 roku Tymoteusz oraz o dziesięć lat młodszy Tytus. Młodszy z potomków postanowił pójść w ślady ojca i obecnie próbuje swoich sił jako muzyk. Z kolei starszy syn wybrał zupełnie inną ścieżkę zawodową, całkowicie poświęcając się pracy naukowej oraz działalności literackiej.

Osiągnięcia 39-letniego Tymoteusza Skiby

Tymoteusz Skiba to wykształcony doktor nauk humanistycznych, który zawodowo zajmuje się pisaniem książek i artykułów. Pod koniec ubiegłego roku dumny muzyk pochwalił się, że jego pierworodny zdobył Grand Prix literackiej nagrody Złota Magdalenka w konkursie organizowanym przez katowicką Fundację Gutenberga. Pisarz chętnie dzieli się swoimi sukcesami na Instagramie, gdzie okazjonalnie publikuje również prywatne zdjęcia, na których widać uderzające fizyczne podobieństwo do ojca.

Mężczyzna w czapce z daszkiem i koszulce NBA stoi przy nabrzeżu oraz na tle nowoczesnych wieżowców w centrum miasta.
Tymoteusz SkibaInstagram @tymoteusz.skibamateriał zewnętrzny


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