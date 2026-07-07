Zanim poznał młodszą o 26 lat Karolinę, założył rodzinę. Tak dziś wygląda najstarszy syn Krzysztofa Skiby

Obecnie Krzysztof Skiba wiedzie szczęśliwe życie u boku młodszej o 26 lat Karoliny, z którą oficjalnie wziął ślub w 2022 roku. Zaledwie kilka miesięcy temu zakochani zdecydowali się na ponowne złożenie przysięgi małżeńskiej podczas romantycznego wyjazdu na Malediwy. Zanim jednak muzyk związał się z nową partnerką, przez wiele lat tworzył rodzinę ze swoją pierwszą żoną, Renatą, z którą doczekał się potomstwa.
Różne drogi życiowe synów
Owocem pierwszego małżeństwa gwiazdora są dwaj synowie: urodzony w 1987 roku Tymoteusz oraz o dziesięć lat młodszy Tytus. Młodszy z potomków postanowił pójść w ślady ojca i obecnie próbuje swoich sił jako muzyk. Z kolei starszy syn wybrał zupełnie inną ścieżkę zawodową, całkowicie poświęcając się pracy naukowej oraz działalności literackiej.
Osiągnięcia 39-letniego Tymoteusza Skiby
Tymoteusz Skiba to wykształcony doktor nauk humanistycznych, który zawodowo zajmuje się pisaniem książek i artykułów. Pod koniec ubiegłego roku dumny muzyk pochwalił się, że jego pierworodny zdobył Grand Prix literackiej nagrody Złota Magdalenka w konkursie organizowanym przez katowicką Fundację Gutenberga. Pisarz chętnie dzieli się swoimi sukcesami na Instagramie, gdzie okazjonalnie publikuje również prywatne zdjęcia, na których widać uderzające fizyczne podobieństwo do ojca.