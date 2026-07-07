Zanim poznał młodszą o 26 lat Karolinę, założył rodzinę. Tak dziś wygląda najstarszy syn Krzysztofa Skiby

Obecnie Krzysztof Skiba wiedzie szczęśliwe życie u boku młodszej o 26 lat Karoliny, z którą oficjalnie wziął ślub w 2022 roku. Zaledwie kilka miesięcy temu zakochani zdecydowali się na ponowne złożenie przysięgi małżeńskiej podczas romantycznego wyjazdu na Malediwy. Zanim jednak muzyk związał się z nową partnerką, przez wiele lat tworzył rodzinę ze swoją pierwszą żoną, Renatą, z którą doczekał się potomstwa.

Różne drogi życiowe synów

Owocem pierwszego małżeństwa gwiazdora są dwaj synowie: urodzony w 1987 roku Tymoteusz oraz o dziesięć lat młodszy Tytus. Młodszy z potomków postanowił pójść w ślady ojca i obecnie próbuje swoich sił jako muzyk. Z kolei starszy syn wybrał zupełnie inną ścieżkę zawodową, całkowicie poświęcając się pracy naukowej oraz działalności literackiej.

Osiągnięcia 39-letniego Tymoteusza Skiby

Tymoteusz Skiba to wykształcony doktor nauk humanistycznych, który zawodowo zajmuje się pisaniem książek i artykułów. Pod koniec ubiegłego roku dumny muzyk pochwalił się, że jego pierworodny zdobył Grand Prix literackiej nagrody Złota Magdalenka w konkursie organizowanym przez katowicką Fundację Gutenberga. Pisarz chętnie dzieli się swoimi sukcesami na Instagramie, gdzie okazjonalnie publikuje również prywatne zdjęcia, na których widać uderzające fizyczne podobieństwo do ojca.

Tymoteusz Skiba Instagram @tymoteusz.skiba materiał zewnętrzny



