Zanim byli sławni, spali w autobusie. Przeszłość Barby Kelly odcisnęła na niej piętno

Jej ojciec marzył o stworzeniu zespołu rodzinnego, który zjednoczy świat swoją muzyką. I tak narodziła się The Kelly Family - formacja, która największy rozkwit przeżywała w latach 90. To wtedy Europa zakochała się w utworach takich jak "An Angel", "Fell In Love With An Alien" czy "Baby Smile", a Barby - obok Patricii, Angelo czy Maite - stała się jedną z najbardziej uwielbianych postaci zespołu.