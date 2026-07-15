W wielkim finale piłkarskich mistrzostw świata zagra Hiszpania, która we wtorek wyeliminowała z turnieju jednego z faworytów do tytułu, Francję. Kolejnego finalistę poznamy podczas środowego meczu, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Anglii.

Finałowe spotkanie odbędzie się w niedzielę (godz. 21 polskiego czasu) na MetLife Stadium w New Jersey. Po raz pierwszy w historii, w przerwie finału mundialu odbędzie się show wzorowane na Super Bowl. Podczas tego widowiska wystąpią Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS, Burna Boy i zespół Coldplay, którego lider, Chris Martin nadzoruje całe przedsięwzięcie.

Finał piłkarskich mistrzostw świata. Znamy gwiazdy ceremonii zamknięcia mundialu

Na 90 minut przed rozpoczęciem spotkania odbędzie się wydarzenie z światowymi gwiazdami muzyki i kina. Jedną z gwiazd będzie Jennifer Hudson, która zaśpiewa amerykański hymn (USA są gospodarzami mistrzostw z Kanadą i Meksykiem). Ta piosenkarka i aktorka jest laureatką najważniejszych nagród amerykańskiego przemysłu rozrywkowego: Emmy, Grammy, Oscar i Tony.

Przed pierwszym gwizdkiem na scenie zaprezentują się również m.in. Robbie Williams, Nicole Scherzinger, raper i celebryta IShowSpeed i Laura Pausini. "Jestem wdzięczna, że mogę być częścią tej niezapomnianej uroczystości. To prawdziwy zaszczyt" - przyznała Nicole Scherzinger, liderka Pussycat Dolls.

Zapowiedziano także specjalny kaskaderki występ Toma Cruise'a, którego popisy wpisały się na stałe w scenariusz wielkich sportowych imprez. Ten, który gwiazdor "Mission Impossible" przygotował na finał mundialu, ma ponoć przebić jego dotychczasowe popisy. Przypomnijmy, że podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu gwiazdor zeskoczył na linach z dachu stadionu Stade de France, odebrał flagę olimpijską, a następnie w dynamicznym klipie wideo przetransportował ją na motocyklu i samolocie prosto do Los Angeles, lądując ze spadochronem przy znaku Hollywood.