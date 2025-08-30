Założyciel zna wszystkie 300 osób w zespole. "Każdy baca musi znać imiona swoich owiec"

Zespół został powołany do życia w 2015 roku przez Damiana Pałasza - skrzypka i wizjonera, który chciał stworzyć orkiestrę na niespotykaną dotąd skalę. Po dekadzie działalności jego pomysł rozwinął się w prawdziwy fenomen. Kulminacją jubileuszu będzie koncert 6 września w TAURON Arenie w Krakowie, gdzie na jednej scenie pojawi się pełny skład Małej Armii Janosika.

"Cała Armia liczy 300 artystów. Dzisiaj jest nas tutaj na tej próbie 180, natomiast już 6 września w Tauron Arenie w Krakowie będzie nas 300. I gościnnie z nami wystąpią Alicja Majewska i Grubson" - zdradził Pałasz w rozmowie z "halo tu Polsat".

Dyrygent zna wszystkich

Podczas wizyty reporterki Kamili Ryciak w Rabie Wyżnej nie zabrakło lekkiego testu dla dyrygenta. Prowadząca zapytała, czy przy takiej liczbie muzyków możliwe jest zapamiętanie wszystkich imion. Pałasz nie miał wątpliwości:

"Oczywiście! Jak każdy dobry baca musi znać imiona swoich owiec, tak ja muszę znać imiona moich artystów - bez problemu" - odpowiedział z uśmiechem.

Na pytanie o urodziny któregoś z członków zespołu, szybko wskazał Julię, która właśnie świętowała swój wyjątkowy dzień.

Zespół, który jest rodziną

Siłą Małej Armii Janosika są nie tylko dźwięki, ale także więzi. W grupie grają całe rodziny - jak choćby państwo Kijkowie: Wojtek, Zuzia i Gabrysia.

"Ta energia, którą zespół wytwarza" - przyznała Zuzia, zapytana, co daje jej wspólne muzykowanie.

Także stroje mają tu znaczenie symboliczne. "Lubimy te stroje - pokazują, że jesteśmy jedną wielką rodziną" - dodawały dzieci, prezentując barwne góralskie ubiory.

Mała Armia Janosika - wychowani przez muzykę

Wielu członków kapeli związało z nią znaczną część życia. Mariusz, który dołączył prawie dekadę temu, dziś mówi, że bez Armii trudno byłoby mu wyobrazić swoją dorosłość.

"Z Małą Armią Janosika przeżyłem praktycznie całe swoje dzieciństwo. Dorastałem tutaj. Ten zespół bardzo mnie ukształtował i ma wpływ na to, jakim teraz jestem człowiekiem. Już osiem lat jestem w zespole - prawie od samego początku. Teraz reprezentuję starsze pokolenie. Razem bawimy się, jeździmy na wyjazdy, tworzymy wspólnotę" - wspomina.

Dziesięć lat temu był to śmiały eksperyment, dziś - marka rozpoznawalna w całym kraju. Mała Armia Janosika nie tylko podtrzymuje tradycję muzyki góralskiej, ale też tworzy przestrzeń, w której kolejne pokolenia uczą się wspólnoty, dyscypliny i pasji. Wrześniowy koncert w Krakowie będzie ukoronowaniem tego wyjątkowego dziesięciolecia.

