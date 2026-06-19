Zalia prezentuje singiel "Tylko kochaj mnie". Gwiazda tegorocznego Męskiego Grania zapowiada swój trzeci album!
Fani Zalii czekali na nowości od artystki od 2025 r. i momentu wydania płyty "Serce". Co prawda piosenkarka dołączyła w tym roku do składu Orkiestry Męskiego Grania i wypuściła już single "Nareszcie" oraz "Tańczę" we współpracy z Vito Bambino i Igorem Herbutem, jednak słuchacze wciąż nie mogli doczekać się na utwory solowe. 19 czerwca młoda gwiazda zaskoczyła kawałkiem "Tylko kochaj mnie", który zwiastuje jej trzeci album studyjny. Do piosenki powstał także wyjątkowy teledysk - utrzymany w baśniowym klimacie.
Zalia to jedna z czołowych przedstawicielek młodego pokolenia na polskiej scenie popowej. Zasłynęła dzięki przebojom, takim jak "Bezsensownie", "Plany" czy "Zaraz wracam", w 2023 r. nominowana była do Fryderyka za fonograficzny debiut roku, a rok później walczyła o Bursztynowego Słowika w Sopocie. W jej dyskografii znajduje się debiut - "Kocham i tęsknię" - wydany w 2022 r. oraz druga płyta "Serce", która została doskonale przyjęta przez słuchaczy i krytyków.
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Od premiery "Serca" minęło niespełna półtora roku, a Zalia w międzyczasie miała okazję współtworzyć m.in. projekt Babie Lato 2025, w ramach którego razem z Margaret i Sarą James stworzyły utwory "Co za noc" oraz "Bla bla bla". Dodatkowo w kawałku "Dopóki się nie znudzisz", oddanym w ręce fanów w połowie ubiegłego roku, dołączyła do rapera i influencera Miü, tworząc prawdziwy hit lata. Nagranie otrzymało w Polsce status potrójnej platynowej płyty i stało się internetowym viralem, zdobywając miliony odtworzeń na platformach streamingowych.
Kilka tygodni temu Zalia podzieliła się z odbiorcami kolejną sensacją - została członkinią tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Wraz z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła single "Nareszcie" i "Tańczę", które promują nadchodzące, letnie koncerty.
Zalia prezentuje nowy utwór, którym zapowiada swój trzeci album!
Pomimo nieustannej działalności muzycznej Zalii, fani nie mogli doczekać się solowych nowości artystki. 25-latka wreszcie wyszła naprzeciw ich błaganiom i 19 czerwca opublikowała nowy singiel, zatytułowany "Tylko kochaj mnie". W ten sposób zapowiedziała także swój trzeci autorski krążek.
"Od pierwszej chwili słuchania numeru ujmuje lirycznym pięknem, nową stylistyką wokalną i świeżym brzmieniem, które jest tęskne, sentymentalne - wręcz oniryczne" - pisze wydawnictwo Def Jam Recordings Poland o nowej kompozycji Zalii.
"O mnie, ale też trochę o każdym z nas. O bezwarunkowej miłości, której tak bardzo wszyscy pragniemy, która po prostu jest akceptując nasze wszystkie kolory. Po czasie myślę, że to też pewnego rodzaju manifestacja, więc - dla wszystkich, którzy szukają miłości, niech się dobrze słucha!" - opowiada z kolei sama Zalia.
Bajkowy klip Zalii do nowego singla "Tylko kochaj mnie" nagrano przed pałacem!
Artystka, wraz z nową piosenką, opublikowała także teledysk. Zdjęcia do wyjątkowego klipu zrealizowano w Pałacu w Gorzanowie na Dolnym Śląsku. Historia przedstawiona na nagraniu opowiada o młodzieńczej miłości, która rozgrywa się na tle i wewnątrz zabytkowego pałacu. Surowa architektura kontrastuje z ujęciami na zielonych łąkach porośniętych dmuchawcami. Nie brakuje tu baśniowego i romantycznego - charakterystycznego dla twórczości Zalii - charakteru.