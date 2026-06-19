Zalia to jedna z czołowych przedstawicielek młodego pokolenia na polskiej scenie popowej. Zasłynęła dzięki przebojom, takim jak "Bezsensownie", "Plany" czy "Zaraz wracam", w 2023 r. nominowana była do Fryderyka za fonograficzny debiut roku, a rok później walczyła o Bursztynowego Słowika w Sopocie. W jej dyskografii znajduje się debiut - "Kocham i tęsknię" - wydany w 2022 r. oraz druga płyta "Serce", która została doskonale przyjęta przez słuchaczy i krytyków.

Od premiery "Serca" minęło niespełna półtora roku, a Zalia w międzyczasie miała okazję współtworzyć m.in. projekt Babie Lato 2025, w ramach którego razem z Margaret i Sarą James stworzyły utwory "Co za noc" oraz "Bla bla bla". Dodatkowo w kawałku "Dopóki się nie znudzisz", oddanym w ręce fanów w połowie ubiegłego roku, dołączyła do rapera i influencera Miü, tworząc prawdziwy hit lata. Nagranie otrzymało w Polsce status potrójnej platynowej płyty i stało się internetowym viralem, zdobywając miliony odtworzeń na platformach streamingowych.

Kilka tygodni temu Zalia podzieliła się z odbiorcami kolejną sensacją - została członkinią tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania. Wraz z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła single "Nareszcie" i "Tańczę", które promują nadchodzące, letnie koncerty.

Zalia prezentuje nowy utwór, którym zapowiada swój trzeci album!

Pomimo nieustannej działalności muzycznej Zalii, fani nie mogli doczekać się solowych nowości artystki. 25-latka wreszcie wyszła naprzeciw ich błaganiom i 19 czerwca opublikowała nowy singiel, zatytułowany "Tylko kochaj mnie". W ten sposób zapowiedziała także swój trzeci autorski krążek.

"Od pierwszej chwili słuchania numeru ujmuje lirycznym pięknem, nową stylistyką wokalną i świeżym brzmieniem, które jest tęskne, sentymentalne - wręcz oniryczne" - pisze wydawnictwo Def Jam Recordings Poland o nowej kompozycji Zalii.

"O mnie, ale też trochę o każdym z nas. O bezwarunkowej miłości, której tak bardzo wszyscy pragniemy, która po prostu jest akceptując nasze wszystkie kolory. Po czasie myślę, że to też pewnego rodzaju manifestacja, więc - dla wszystkich, którzy szukają miłości, niech się dobrze słucha!" - opowiada z kolei sama Zalia.

Bajkowy klip Zalii do nowego singla "Tylko kochaj mnie" nagrano przed pałacem!

Artystka, wraz z nową piosenką, opublikowała także teledysk. Zdjęcia do wyjątkowego klipu zrealizowano w Pałacu w Gorzanowie na Dolnym Śląsku. Historia przedstawiona na nagraniu opowiada o młodzieńczej miłości, która rozgrywa się na tle i wewnątrz zabytkowego pałacu. Surowa architektura kontrastuje z ujęciami na zielonych łąkach porośniętych dmuchawcami. Nie brakuje tu baśniowego i romantycznego - charakterystycznego dla twórczości Zalii - charakteru.

Piotr Kupicha wspomina zmarłego tatę. "Jak warknął, to wszyscy chodzili na baczność" INTERIA.PL