Zalia i Antoni Sztaba już nie są razem? Pojawiły się plotki o nowej relacji

Julia Zarzecka, znana szerzej jako Zalia, i Antoni Sztaba przez dłuższy czas chronili swoją prywatność. Nie chwalili się związkiem w mediach społecznościowych, choć nie ukrywali też, że są sobie bliscy. Wokalistka mówiła wcześniej, że fundamentem ich relacji była wieloletnia znajomość i wzajemne wsparcie mimo pracy w różnych częściach branży.

"Myślę, że wszystko to, co nas łączy, najlepiej opisuje piosenka 'My'. To utwór o nas, więc wszystko, co jest między nami, można znaleźć w tej piosence. (...) My się znamy 10 lat i dlatego to tak działa. Myślę, że to jest też fajne, że pomimo wszystko robimy inne rzeczy - ja jestem w muzyce, on w aktorstwie - i możemy się nawzajem wspierać i uzupełniać" - tłumaczyła artystka w "cozatydzien.pl".

Według informacji opublikowanych przez "Pudelka", relacja miała zakończyć się niedawno, a anonimowy informator serwisu twierdzi, że to Zalia zdecydowała o rozstaniu.

Z kim teraz spotyka się Zalia?

Wokół wokalistki pojawiły się spekulacje dotyczące jej kontaktów z Oskarem Cymsem. Internauci zwrócili uwagę między innymi na elementy ich publicznych aktywności oraz domniemane wspólne spotkania po koncertach. "Pudelek" opublikował również zdjęcia muzyków wykonane podczas wieczornego spotkania.

"Nie chcą afiszować się ze swoim uczuciem" - przekazał informator serwisu.

Zalia, Antoni Sztaba ani Oskar Cyms nie wydali jednak oficjalnych oświadczeń w tej sprawie.