Zakopower świętuje 20-lecie. Do zespołu dołącza plejada gwiazd

Koncert "Zakopower - 20 lat na scenie" zostanie wyemitowany 27 lutego o godz. 21.00 na antenie Polsatu. Wydarzenie ma szczególny charakter, bo stanowi przekrojową opowieść o historii zespołu, który od początku swojej działalności konsekwentnie budował własny styl, czerpiąc zarówno z góralskiej tradycji, jak i współczesnych inspiracji.

Na scenie pojawi się rozszerzony skład zespołu oraz liczne grono zaproszonych artystów. Wśród nich znaleźli się zarówno uznani wykonawcy, jak i reprezentanci młodego pokolenia.

Spotkanie różnych muzycznych światów

W jubileuszowym koncercie pojawią się jurorzy programu Must Be The Music: Natalia Szroeder, Miuosh oraz Dawid Kwiatkowski. Każdy z nich wnosi do projektu własną wrażliwość i doświadczenie, co zapowiada różnorodność stylistyczną wieczoru.

Obok nich wystąpią również artyści młodego pokolenia. Ania Byrcyn, związana z Podhalem wokalistka i autorka tekstów, łączy w swojej twórczości pop z elementami jazzu, soulu i folku. Jej działalność została doceniona m.in. nagrodą im. Anny Jantar podczas festiwalu w Opolu.

Na scenie zobaczymy także duet Kuba i Kuba, który zdobył popularność dzięki udziałowi w "Must Be The Music". Artyści szybko zyskali uznanie publiczności, czego potwierdzeniem była nagroda słuchaczy oraz tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu w 2025 roku.

Do grona gości dołączy również Dawid Tyszkowski, uznawany za jedno z najciekawszych nazwisk alternatywnego popu w Polsce. Jego utwory osiągają milionowe odsłony w sieci, a koncerty przyciągają publiczność na największych festiwalach.

Powrót do korzeni i symboliczne miejsce

Nieprzypadkowo koncert został zarejestrowany na scenie programu "Must Be The Music". To właśnie tam od lat odkrywane są nowe talenty, co nadaje jubileuszowi dodatkowego znaczenia i tworzy pomost między doświadczeniem a świeżością młodych artystów.

Wieczór ma być emocjonalną podróżą przez najważniejsze momenty w historii zespołu. Nie zabraknie największych przebojów, w tym utworów, które na stałe zapisały się w świadomości słuchaczy. Jednym z nich jest piosenka z charakterystycznym przesłaniem: "Boso, ale do przodu wciąż" - słowa, które stały się swoistym mottem działalności grupy.

Tradycja i nowoczesność w jednym rytmie

Dwadzieścia lat obecności na scenie to dla Zakopower dowód na to, że połączenie folkloru z nowoczesnymi aranżacjami może trafić do szerokiej publiczności. Zespół od początku konsekwentnie rozwijał własny język muzyczny, inspirując kolejne pokolenia twórców.

Jubileuszowy koncert zapowiada się jako wydarzenie nie tylko dla fanów zespołu, ale także dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak różnorodna i dynamiczna jest współczesna polska scena muzyczna.

