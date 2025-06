Do promocji nowej płyty wybrano piosenkę " To Get To Love You" , którą Matteo napisał wspólnie z nagrodzoną Grammy kompozytorką Amy Wadge . Ballada zawiera sample z kultowego " La Leçon Particuliére" Michela Boisronda z 1968 r., co dodaje piosence filmowej głębi i ponadczasowych emocji.

1. "To Get to Love You"

2. "Falling in Love"

3. "Mi Historia"

4. "Love Like This"

5. "Loving You"

6. "Glimpse of Happiness"

7. "Naive"

8. "If I Can't Have You"

9. "Amnesia d'amore"

10. "Angel in Disguise"

11. "Caruso".