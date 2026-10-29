Jennifer Lopez przygotowała dla fanów niespodziankę. W rozmowie z "Variety" zapowiedziała, że już niedługo ukaże się jej nowy singiel. 57-letnia wokalistka szykuje się do premiery "Proof of Love", które ma być tanecznym kawałkiem, pokazującym jednak swoje drugie, bardziej refleksyjne oblicze. Utwór ma opowiadać o "dwoistej naturze miłości", która uszczęśliwia, ale jednocześnie wiąże się z bólem, gdy dochodzi do utraty.

"To naprawdę piękna piosenka o pewnej dwoistości. To radosny, taneczny utwór, który opowiada o tym, co stanowi dowód miłości. Jednym z takich dowodów jest ból i żałoba, kiedy kogoś zabraknie" - opowiedziała na łamach magazynu J.Lo.

Piosenkarka podkreśla, że jej założeniem było nadać trudnym emocjom zupełnie inny wydźwięk - stąd wybór energetycznej melodii. "Chciałam uczynić z tego coś pozytywnego. Chciałam, by stało się to raczej swoistym punktem odniesienia niż czymś druzgocącym" - wyjaśniła.

Jennifer Lopez napisała taneczny utwór o samotności. Inspiracją była wyprowadzka jej dzieci na studia

Inspiracją do stworzenia nadchodzącej piosenki był nowy rozdział w życiu Jennifer Lopez. Autorka hitu "Ain't Your Mama" rozstała się niedawno ze swoimi pociechami - bliźniętami Maxem i Emme - które wyprowadziły się do innego miasta na studia. Artystka nie ukrywa, że z trudnością odnajduje się w nowej sytuacji, a usamodzielnienie jej dzieci wiąże się z ogromnymi emocjami.

"Przez tak długi czas zajmowali ogromną część moich myśli, a kiedy nie ma ich w pobliżu, jest to smutne i przerażające. Zaczęłam się zastanawiać: co zrobię z tą przestrzenią i tym czasem?" - wyznała.

Odpowiedzią na troski Lopez okazała się muzyka - od zawsze będąca nieodłączną częścią jej życia. "Po prostu wróciłam do studia. Napisałam jedne z najlepszych piosenek w moim życiu i jestem naprawdę podekscytowana" - ujawniła J.Lo.

Jennifer Lopez szykuje wznowienie kultowej płyty na winylu! W listopadzie pokaże też swój film koncertowy

57-letnia gwiazda zapowiedziała, że "Proof of Love" ma zostać bonusowym trackiem winylowego wydania "Love?", czyli jej siódmego albumu studyjnego. Pierwotnie krążek ukazał się w 2011 r. i zawierał hity, takie jak "On the Floor" z Pitbullem, "I'm Into You" z udziałem Lil Wayne'a oraz "Papi". W listopadzie wersja winylowa ponownie trafi do sprzedaży, a zamówienia na oficjalnej stronie internetowej piosenkarki można składać już teraz.

To nie jedyna rewelacja, jaką Jennifer Lopez szykuje dla swoich słuchaczy w najbliższym czasie. 26 listopada na antenie CBS i w serwisie streamingowym Paramount+ zadebiutuje film koncertowy "The JLo Show: Live in Vegas". Produkcja pokaże finałowy występ rezydentury amerykańskiej artystki w słynnym The Colosseum w Caesars Palace, mieszczącym się w Las Vegas.