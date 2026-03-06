Spór ZAiKS i TVP o zaległości z tytułu tantiem wciąż trwa. Niedawno przedstawiciele Stowarzyszenia Autorów skierowali sprawę do sądu. Jak informowali wówczas w mediach, wystosowali pozew, ponieważ zadłużenie wobec artystów wciąż rosło, a coraz trudniej było domagać się od stacji kolejnych wypłat.

"Jesteśmy zmuszeni wejść na drogę sądową, gdyż zaległości w płatnościach od TVP rosną: kolejne faktury nie są opłacane w terminie i powiększają kwotę zadłużenia. Od nadawcy otrzymujemy jedynie ogólne deklaracje, że dokłada starań, by uregulować należności" - przekazywała wówczas rzeczniczka ZAiKS, Anna Klimczak.

TVP miała uregulować zadłużenie wobec ZAiKS-u. Nie zapłacili wszystkiego?

Podczas prezentacji wiosennej ramówki Telewizji Polskiej, dyrektor generalny Tomasz Sygut potwierdził, że do końca lutego wszystkie zobowiązania wobec ZAiKS-u zostaną uregulowane. Teraz do mediów spływają wieści o wpłacie sporej kwoty, która jednak nie pokryła wszystkich zadłużeń stacji.

Według informacji przekazanych przez przedstawicieli TVP do Wirtualnych Mediów, nadawca publiczny dokonał należytej wpłaty. "Zaległości z tytułu tantiem dla ZAiKS - zarówno te z 2025, jak i z 2026 r. - zostały uregulowane" - zaznacza stacja. Stowarzyszenie Artystów zaś potwierdza, że na ich konto wpłynęło blisko 44 mln złotych, lecz do opłacenia wciąż pozostają odsetki oraz bieżąca faktura.

"Otrzymaliśmy znaczną część zaległych wpłat, nie wyczerpuje to jednak całości należnych wynagrodzeń autorskich. TVP nie zapłaciła jeszcze 2 mln złotych" - mówi rzeczniczka ZAiKS-u, Anna Klimczak.

Choć cała sprawa budzi emocje już od początku lutego, na ostateczne zakończenie konfliktu trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. ZAiKS liczy na ruch ze strony TVP i uregulowanie długów do końca. Z kolei stacja nie ujawniła na razie swoich dalszych planów.

