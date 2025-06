Filip Lato był jednym z uczestników jesiennej edycji programu "Taniec z gwiazdami" (2024 r.). Na parkiecie w show Polsatu występował w parze z Julią Suryś . 33-letni obecnie wokalista ma na koncie także m.in. występy w "The Voice of Poland" (2016) oraz wygrane w "Twoja twarz brzmi znajomo" (2018) i "Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi" (2024). W tym ostatnim błysnął m.in. jako James Blunt, Skolim i Cher .

"'Zagrajmy razem' to zapis chwili, w której wiesz, że coś się kończy - a mimo to decydujesz się zawalczyć jeszcze raz. Nie dlatego, że liczysz na cud, ale dlatego, że czujesz, że powinieneś. Dla siebie, dla tej drugiej osoby, dla historii, która Was łączy" - opowiada Filip Lato.

"To piosenka o tym, że czasem warto rzucić wszystko na stół i powiedzieć: to wszystko, co mam. Bo jeśli coś naprawdę miało sens - zasługuje na ostatni raz. Rozstanie to nieodłączna część wielu relacji i czasem to właśnie ono wymaga od nas najwięcej prawdy i odwagi. Wiele osób odnajdzie w tej piosence kawałek własnej historii - kiedy wszystko zmierzało ku końcowi, ale serce jeszcze nie zdążyło odejść" - dodaje śpiewający prawnik, który starannie kryje szczegóły swojego życia prywatnego.