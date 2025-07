Zadrwili z afery wokół Ryszarda Rynkowskiego. Wszystko pokazały kamery TVP

Cała 25. Mazurska Noc Kabaretowa transmitowana była w TVP. Nie powstrzymało to jednak występujących by rzucić ze sceny kilka żartów wycelowanych w stację. Skecz Kabaretu Zdolni i Skromni opowiadający o dziecku, przypominającym sobie wieczorem o zadaniu do szkoły stał się pretekstem do zadrwienia z likwidacji Telewizji Polskiej.

"Już naprawdę nie mogę się doczekać, mieli dawno zlikwidować te zadania domowe" - mówiła Olga Łasak.

Na co Ewelina Wojtak odparła: "TVP też jest w likwidacji, a jakoś gramy".

Żarty z Beaty Kozidrak i Ryszarda Rynkowskiego

Na scenie oberwało się nie tylko TVP, ale także Beacie Kozidrak i Ryszardowi Rynkowskiemu, którzy złapani zostali na prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości. Choć sprawa Beaty Kozidrak wydarzyła się już dawno temu, do drugiej sytuacji doszło stosunkowo niedawno. Piosenkarz w drodze na tegoroczny festiwal w Opolu doprowadził do kolizji i uciekł z miejsca zdarzenia. Policja znalazła go we własnym domu, a przeprowadzone badania potwierdziły obecność alkoholu we krwi.

Bartosz Gajda na scenie przepytywał znajomego ukrytego pod maską małpy znanej z popularnych memów o "typowym Januszu". W rozmowie poruszono temat spożycia alkoholu, na co "małpa" odpowiedziała: "Jakbym miał tak powiedzieć, to w wydychanym mam więcej niż Rynkowski, ale mniej niż Kozidrak", co wywołało ogromną falę śmiechu.

