Jednym z pierwszych efektów ogłoszonej 22 października współpracy będzie realizacja projektu "Daft Punk Concert", zgłoszonego do programu LEGO Ideas. Jego autorami są Patrick Harboun i jego syn z Luksemburga, którzy połączyli dwie pasje - muzykę duetu i konstruowanie z klocków.

Ich pomysł przyciągnął uwagę tysięcy fanów, a teraz trafi do oficjalnej oferty. Nie oznacza to jednak, że zestaw jest już gotowy. Model dopiero wchodzi w fazę projektowania: "Wszystko zaczęło się od wspólnej, kreatywnej odskoczni w czasie lockdownu - razem z synem oddawaliśmy się naszej wspólnej pasji: zespołowi Daft Punk oraz budowaniu z klocków LEGO. Nawet nie marzyliśmy, że sprawy przybiorą taki obrót" - powiedział Patrick Harboun.

Punktem odniesienia dla zestawu jest trasa "Alive" z 2007 roku i jej charakterystyczna scena w kształcie piramidy: "Scena w kształcie piramidy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów wizualnego świata Daft Punk, dlatego projekt stworzony przez fanów znajdzie się w centrum uwagi w ramach tej współpracy" - wyjaśnił Cédric Hervet, dyrektor kreatywny Daft Punk.

Zaczęło się od tajemniczego klocka

Pierwszą wskazówkę fani otrzymali dzień przed potwierdzeniem współpracy. Na kanale "Daft Punk - WDPK 83.7" pojawił się 30-sekundowy materiał z czerwonym klockiem LEGO 2×4.

Nie towarzyszyło mu jednoznaczne wyjaśnienie. Klocek pokazano od spodu, a trzy znajdujące się wewnątrz rurki przypominały głośniki basowe. Krótka publikacja wzbudziła wiele spekulacji, plotek i pomysłów na rozwój współpracy. Partnerstwo obejmie nie tylko produkty, ale również materiały filmowe oraz wydarzenia i doświadczenia przygotowywane dla fanów.

Oficjalnie projekt zainaugurowała animacja, w której minifigurki Daft Punk przemierzają mroczną przestrzeń, podążając za holograficznym czerwonym klockiem. Po przekroczeniu symbolicznych bram wokół bohaterów zaczyna powstawać konstrukcja, a finał pokazuje duet przy konsoli zbudowanej właśnie z Lego.

Muzyczną oprawę tworzą dwa nagrania wybrane z katalogu Daft Punk - "Voyager" z albumu "Discovery" z 2001 roku oraz "Human After All", tytułowa kompozycja z płyty wydanej cztery lata później. Do drugiego z tych utworów nawiązuje hasło partnerstwa - "Builders After All".

Lego Daft Punk materiały prasowe

To dopiero początek

LEGO i przedstawiciele Daft Punk zapowiadają przedsięwzięcie szersze niż pojedynczy zestaw. W planach są działania łączące muzykę, kulturę wizualną i twórczość społeczności skupionych wokół obu marek: "To, co czyni to partnerstwo tak wyjątkowym, to ponadczasowy urok obu marek. Podobnie jak marka LEGO, Daft Punk inspiruje kolejne pokolenia poprzez kreatywność, innowacyjność i głęboką więź z fanami. Cieszymy się, że możemy budować na tych fundamentach, by na nowo zinterpretować kulturę Daft Punk w świeży i nieoczekiwany sposób, tworząc coś unikalnego, co przemówi do fanów w każdym wieku. To dopiero początek kreatywnej współpracy stworzonej z myślą o fanach gotowych zatracić się w zabawie" - zapowiedziała Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer Grupy LEGO. Kolejne informacje dotyczące współpracy mają pojawić się dopiero w 2027 roku.