Viki Gaborto 17-letnia gwiazda, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids". Wokalistka przed laty zgłosiła się do drugiej edycji show TVP, gdzie pod skrzydłami Tomsona i Barona dotarła aż do finału (ostatecznie zajęła drugie miejsce). Niedługo później zaprezentowała się międzynarodowej publiczności na Eurowizji Junior 2020. Wygrała rywalizację, zapisując się na kartach historii konkursu, ponieważ była drugą z rzędu zwyciężczynią z Polski. Rok wcześniej eurowizyjny sukces odniosła bowiem Roxie Węgiel.