Jeszcze kilka dni temu Roksana Węgiel i Kevin Mglej uczestniczyli w hucznych zaślubinach influencerki Oli Nowak we Włoszech. Gwiazda sprawiła tam młodej parze wyjątkowy prezent, dając specjalny występ wokalny podczas uroczystości. Zaraz po tym wydarzeniu zakochani ruszyli w dalszą podróż, obierając za cel słoneczną Grecję.

Romantyczne chwile na jachcie

Para bardzo chętnie dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami z tego wakacyjnego wyjazdu. Na instagramowych profilach Kevina Mgleja i Roksany Węgiel można zobaczyć między innymi relację z rejsu łodzią po lazurowych wodach. Zakochani nie szczędzą sobie tam czułości, co potwierdzają opublikowane kadry, na których widać obdarowujących się namiętnymi pocałunkami małżonków.

Zdjęcia z wakacji Roksany Węgiel Instagram @roxie_wegiel materiał zewnętrzny

Wyjazd w rodzinnym gronie

Jak się okazuje, para nie spędza greckiego urlopu tylko we dwoje, lecz postawiła na integrację z najbliższymi. W podróży towarzyszy im brat artystki oraz William, syn Kevina z poprzedniego związku. Dumny ojciec czule opiekuje się chłopcem podczas wspólnych atrakcji, co uwiecznił na uroczej fotografii opublikowanej na swoim Instagramie.