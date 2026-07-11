Z włoskiego wesela na wyspę Rodos. Roksana Węgiel i Kevin Mglej pokazali rodzinne kadry

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Po niedawnej zabawie na włoskim weselu znajomej, Roksana Węgiel i Kevin Mglej postanowili przedłużyć swój wakacyjny urlop. Małżonkowie wybrali się na malowniczą wyspę Rodos, gdzie wypoczywają w rodzinnym gronie.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej po weselu Oli Nowak spędzają urlop na Rodos z rodziną, dzieląc się zdjęciami z rejsu i wspólnego wypoczynku.
Roksana Węgiel i Kevin MglejRadosław NAWROCKI Agencja FORUM

Jeszcze kilka dni temu Roksana Węgiel i Kevin Mglej uczestniczyli w hucznych zaślubinach influencerki Oli Nowak we Włoszech. Gwiazda sprawiła tam młodej parze wyjątkowy prezent, dając specjalny występ wokalny podczas uroczystości. Zaraz po tym wydarzeniu zakochani ruszyli w dalszą podróż, obierając za cel słoneczną Grecję.

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Romantyczne chwile na jachcie

Para bardzo chętnie dzieli się w mediach społecznościowych ujęciami z tego wakacyjnego wyjazdu. Na instagramowych profilach Kevina Mgleja i Roksany Węgiel można zobaczyć między innymi relację z rejsu łodzią po lazurowych wodach. Zakochani nie szczędzą sobie tam czułości, co potwierdzają opublikowane kadry, na których widać obdarowujących się namiętnymi pocałunkami małżonków.

Para spędzająca wakacje w słonecznym miejscu, chwile bliskości na jachcie i selfie na tle przyrody, kobieta w stroju kąpielowym o zachodzie słońca, grupa osób pływających razem w basenie.
Zdjęcia z wakacji Roksany WęgielInstagram @roxie_wegielmateriał zewnętrzny

Wyjazd w rodzinnym gronie

Jak się okazuje, para nie spędza greckiego urlopu tylko we dwoje, lecz postawiła na integrację z najbliższymi. W podróży towarzyszy im brat artystki oraz William, syn Kevina z poprzedniego związku. Dumny ojciec czule opiekuje się chłopcem podczas wspólnych atrakcji, co uwiecznił na uroczej fotografii opublikowanej na swoim Instagramie.

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