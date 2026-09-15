Z czołówki "Na Wspólnej" zniknął hit Krzysztofa Krawczyka. TVN odpowiada rozczarowanym widzom

Nadawany od 2003 r. serial "Na Wspólnej" to jeden z najpopularniejszych tasiemców na polskim rynku.

Za muzyczną oprawę odpowiadał Krzesimir Dębski (lata 2003-2008), a później Grzegorz Daroń. To właśnie oni skomponowali tytułową piosenkę, którą śpiewał Krzysztof Krawczyk. Z kolei tekst napisał Andrzej Ignatowski, który współtworzył przeboje dla m.in. Varius Manx, Roberta Jansona, Sylwii Wiśniewskiej, Lidii Kopani i Ewy Sonnet.

Krzysztof Krawczyk z aktorami serialu spotkał się po raz pierwszy dopiero z okazji 10-lecia produkcji. Utwór stał się tak popularny, że trafił na specjalną składankę "Pół wieku człowieku", która podsumowywała jego dotychczasową karierę.

Po śmierci Krawczyka pojawiły się przekazywane przez jego menedżera Andrzeja Kosmalę informacje, że utwór "Na Wspólnej" na potrzeby serialu może zostać odświeżony przez Michała Milowicza. Ostatecznie do tego wówczas nie doszło.

"Na Wspólnej" z nową czołówką. Zniknął przebój Krzysztofa Krawczyka

W trwającej obecnie 25. serii "Na Wspólnej" pojawiła się nowa czołówka z odświeżoną oprawą wizualną oraz premierową muzyką. Instrumentalny utwór przygotował Łukasz "L.U.C." Rostkowski (autor nagradzanej muzyki do animowanego filmu "Chłopi"). Zachowano w nim charakterystyczny motyw otwierający.

Ta zmiana nie przypadła do gustu wielu widzom, którzy nie szczędzą krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych.

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"Bez jego tytułowej piosenki to już nie to samo", "Nie ma Krzysztofa Krawczyka. Załamka", "Piosenka tytułowa 'Na Wspólnej' to był przez ponad dwie dekady kultowy motyw tego serialu i kojarzył się z głosem znakomitego muzyka Krzysztofa Krawczyka. Czasami niektórych rzeczy nie powinno się zmieniać. Wielka szkoda", "Jestem w szoku" - czytamy.

Administratorzy profilu "Na Wspólnej" tak tłumaczą wprowadzone zmiany:

"Wraz z nową czołówką otwieramy kolejny rozdział 'Na Wspólnej' także pod względem muzycznym. Nowy utwór powstał specjalnie z myślą o tej odsłonie serialu i jego dzisiejszej energii. Jednocześnie zachowaliśmy charakterystyczny motyw otwierający, który od lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów 'Na Wspólnej'".