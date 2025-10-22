Yungblud przez lata myślał, że ma sławnego dziadka. Prawda wyszła na jaw przypadkiem

Yungblud niedawno pojawił się w programie "The Capital Evening Show". Zdradził tam, że przez długie lata przekonany był o tym, że Rod Stewart jest jego dziadkiem. Wszystkiemu winna była babcia młodego gwiazdora, która lubiła opowiadać mu zmyślone historyjki.

"Moja babcia zawsze miała bujną wyobraźnię i lubiła mnie okłamywać. Opowiadała, że Rod Stewart jest moim dziadkiem przez całe moje dzieciństwo" - mówił Yungblud.

Kłamstwo wyszło na jaw przy okazji zakupów

Muzyk zaznaczył, że do około dziewiątego roku życia był święcie przekonany, że historia babci jest prawdziwa. Wszystko wyszło na jaw w trakcie zakupów w supermarkecie: "Byłem wtedy z babcią, robiliśmy cotygodniowe zakupy. Przy kasie zobaczyłem płytę Roda Stewarta, wziąłem ją do ręki i z drżącą wargą zapytałem: 'Babciu, kiedy dziadek wróci do domu?'".

Kasjerzy, słysząc pytanie chłopca wybuchli śmiechem. Wtedy wszystko stało się jasne: "Wszyscy przy kasie zaczęli się śmiać. Wiedzieli, że przyłapali moją babcię na oczywistym kłamstwie. To był dzień, w którym dowiedziałem się, że Rod Stewart nie jest moim dziadkiem".

To jednak nie koniec historii. Rod Stewart niedawno odezwał się do Yungbluda. Konwersację zaczął jak prawdziwy dziadek: "Napisał do mnie: "No witaj, mój mały wnuczku!" Rod Stewart….stary! On ma naprawdę świetne poczucie humoru!".

