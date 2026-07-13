Prywatne życie Michała Wiśniewskiego momentami przyciągało jeszcze większe zainteresowanie, niż jego imponująca kariera z grupą Ich Troje. Czerwonowłosy wokalista często łączył oba pola aktywności - w zespole występowały przecież niektóre z jego żon: Magda Femme (w grupie w latach 1995-2001) i Ania Świątczak (lata 2003-2010 i 2020-2024), rolę choreografki i tancerki pełniła Marta "Mandaryna" Wiśniewska, a do współpracy zapraszał też swoje dzieci.

Michał Wiśniewski doczekał się w sumie szóstki dzieci. Najstarsi są Xavier Michał (ur. 2002) i Fabienne Marta (ur. 2003) ze związku z Mandaryną. Kolejna dwójka - Etiennette Anna (ur. 2006) i Vivienne Vienna (ur. 2008) - przyszły na świat w małżeństwie z Anną Świątczak.

W marcu 2026 r. wokalista ogłosił, że rozpadło się jego małżeństwo numer 5 - z Polą Wiśniewską. Z tego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023).

Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Xavier Wiśniewski komentuje

W niedzielę lider Ich Troje opublikował oświadczenie, w którym przyznał, że od czerwca spotyka się Mandaryną. Powrót do drugiej żony wzbudził gorące emocje.

"Być może te pięć lat razem i dwadzieścia jeden lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę" - napisał Michał Wiśniewski.

Z takiego obrotu sprawy cieszy się Xavier Wiśniewski.

"Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet" - powiedział 24-letni syn Michała i Mandaryny w rozmowie z serwisem eska.pl.

Dodajmy, że najstarszy potomek Wiśniewskiego również robi muzyczną karierę, początkowo jako wisniv, a obecnie jako xavier. Największą popularność zdobył jego debiutancki singel "Prąd" (ponad 160 tys. odsłon). W tym roku wypuścił utwory "Lay low" (z Sir Michem), "Jetlag" (z VBS), "Jadę autem" i "Lovesong".

W marcu tego roku Xavier rozstał się z Weroniką Fabijańską, prywatnie siostrą aktora i rapera Sebastiana Fabijańskiego.