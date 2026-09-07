Za nami pierwszy odcinek 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". W jury zadebiutowała nowa jurorka - Julia Wieniawa - a uczestnicy wreszcie mogli pokazać, na co ich stać, po tygodniach ciężkich treningów. Na parkiecie zaprezentowały się gwiazdy takie jak: Helena Englert, Izabela Kuna, Krzysztof Kwiatkowski, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Matteo Brunetti, Kaeyra, Mandaryna, Piotr Gumulec, Monika Borzym, Dominik Smaruj i Jasper Sołtysiewicz.

Po pierwszych tańcach to Mandaryna i Helena Englert podbiły serca jurorów. Artystki dostały od ekspertów najwyższe noty - po 28 punktów. Co ciekawe, pierwsza z wymienionych na kilka tygodni przed programem, w rozmowie z Interią Muzyką, zastanawiała się, czy podoła w tańcach towarzyskich. Autoka hitu "Ev'ry Night" ma bowiem doświadczenie jedynie w hip hopie. "Sala zdecyduje, jakie mam papiery na taniec i czy będę musiała schylić pokornie głowę. Nie wiem, na ile hip-hop przeszkodzi mi, a na ile mi pomoże" - mówiła.

Xavier i Fabienne zaskoczyli mamę przed startem "Tańca z Gwiazdami". Nagranie zza kulis obiegło sieć

W sieci furorę robi zakulisowe nagranie, na którym uwieczniono, jak Mandaryna spędzała ostatnie chwile przed wejściem na antenę. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" postanowiła wesprzeć ją rodzina - córka Fabienne i syn Xavier niespodziewanie pojawili sie w garderobie sławnej mamy. Przynieśli ogromny bukiet kwiatów i okazali artystce wsparcie, a ta nie kryła zaskoczenia oraz wzruszenia.

"Najpiękniejsze kwiaty dla najpiękniejszej mamy" - mówił Xavier na widok Wiśniewskiej. "Super dzieciaki" - piszą w komentarzach widzowie zachwyceni gestem. Niektórzy zastanawiają się jednak, dlaczego przy wizycie dzieci zabrakło Michała Wiśniewskiego.

Dlaczego Michała Wiśniewskiego zabrakło na widowni "Tańca z Gwiazdami"? Wsparł Mandarynę w inny sposób

Ukochany Mandaryny nie był obecny przy pierwszych podrygach artystki na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", bowiem miał zawodowe zobowiązania. Wokalista, wraz z zespołem Ich Troje, przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie występuje w ramach trasy "Taste od Polonia". Z Chicago przesłał jednak filmik, którym wsparł Wiśniewską i który pokazano na antenie Polsatu. Tuż przed startem odcinka opublikował w sieci również osobisty wpis, w którym pisał: "Marto, jestem z Ciebie dumny. W programie jesteś Parą nr 2. W tańcu dla mnie od zawsze byłaś numerem 1".