Violetta Villas była jedną z najsłynniejszych diw polskiej sceny. Muzyką zaczęła interesować się już w młodości - nauczyła się gry na kilku instrumentach, potrafiła tańczyć i dysponowała słuchem absolutnym. W dalszych latach kariery jej wokalem o ogromnej skali zachwycali się zarówno słuchacze, jak i eksperci. Występowała na prestiżowych scenach we Francji, Kanadzie czy USA i miała okazję wykonywać duety m.in. z Frankiem Sinatrą czy Deanem Martinem.

Mimo wspaniałej kariery i tłumu fanów, historia ostatnich lat Villas jest smutna i tragiczna. Gwiazda zmarła 5 grudnia 2011 r. w swoim domu.

Ralph Kaminski z hołdem dla Violetty Villas

Publikując najnowsze nagranie w mediach społecznościowych, Ralph Kaminski przypomniał, jak bardzo ważna jest dla niego Violetta Villas. "Zakochałem się totalnie, nawet magistra pisałem o Villas. Dzisiaj spełniło się moje wielkie marzenie, w końcu odwiedziłem miasteczko rodzinne mojej idolki. Rzuciłem pod jej drzwi sztucznego kwiatka (wydaje mi się, że Violetta lubiła sztuczne kwiaty), oddając jej hołd. Będąc na Dolnym Śląsku koniecznie zatrzymajcie się w Lewinie Kłodzkim, odwiedźcie miejsce pamięci!" - napisał.

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Fani bardzo docenili wzruszający gest. "Dziękuje bardzo za to, że przywołałeś nam tę niezwykłą Artystkę. Jestem z pokolenia, które ją pamięta i docenia. A teraz jestem pod ogromnym wrażeniem, Ralphie, tego, co robisz i jakie piękno wnosisz do mojego świata. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i bądź zawsze sobą!", "Płyta z interpretacjami piosenek Villas! To byłby sztos nie mniejszy niż Kora", "To piękne, że wielkie talenty łączą pokolenia", "Uwielbiam jej wokal i twoją pamięć o cudownej artystce", "Ralph - jesteś bardzo wrażliwym człowiekiem", "Wzruszający i cudowny gest. Oboje bezkompromisowi, wyjątkowi i genialni" - pisali.

Przy okazji część z internautów wspomniała, jak smutna była historia Villas. "Nasza cudowna Violetta była jedyna w swoim rodzaju - tak potężna, a jednocześnie tak bardzo niedoceniona i niezrozumiana przez tłumy", "Tragizm życia, odchodzenia, umierania wielkich sław, jak Pani Violetta, z ogromnymi możliwościami, perspektywami, a jednocześnie brakiem docenienia, bywa ogromnie smutny", "Pani Violetta była artystką, wizjonerką i przepięknym głosem. Niestety jak to bywa u nas w kraju wielkich artystów się nie docenia" - komentowali.



