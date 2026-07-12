Wzruszający gest Ralpha Kaminskiego. Pokazał nagranie spod domu Violetty Villas

Oliwia Kopcik

Oliwia Kopcik

Ralph Kaminski nigdy nie ukrywał, że twórczość Violetty Villas jest dla niego inspiracją. Dlatego też wokalista postanowił złożyć hołd zmarłej legendzie, a nagranie spod domu gwiazdy wzruszyło jego fanów.

Ralph Kamiński w granatowym garniturze, białej koszuli i żółtym krawacie w kropki na tle abstrakcyjnych wzorów.
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Violetta Villas była jedną z najsłynniejszych diw polskiej sceny. Muzyką zaczęła interesować się już w młodości - nauczyła się gry na kilku instrumentach, potrafiła tańczyć i dysponowała słuchem absolutnym. W dalszych latach kariery jej wokalem o ogromnej skali zachwycali się zarówno słuchacze, jak i eksperci. Występowała na prestiżowych scenach we Francji, Kanadzie czy USA i miała okazję wykonywać duety m.in. z Frankiem Sinatrą czy Deanem Martinem.

Mimo wspaniałej kariery i tłumu fanów, historia ostatnich lat Villas jest smutna i tragiczna. Gwiazda zmarła 5 grudnia 2011 r. w swoim domu.

Ralph Kaminski z hołdem dla Violetty Villas

Publikując najnowsze nagranie w mediach społecznościowych, Ralph Kaminski przypomniał, jak bardzo ważna jest dla niego Violetta Villas. "Zakochałem się totalnie, nawet magistra pisałem o Villas. Dzisiaj spełniło się moje wielkie marzenie, w końcu odwiedziłem miasteczko rodzinne mojej idolki. Rzuciłem pod jej drzwi sztucznego kwiatka (wydaje mi się, że Violetta lubiła sztuczne kwiaty), oddając jej hołd. Będąc na Dolnym Śląsku koniecznie zatrzymajcie się w Lewinie Kłodzkim, odwiedźcie miejsce pamięci!" - napisał.

Fani bardzo docenili wzruszający gest. "Dziękuje bardzo za to, że przywołałeś nam tę niezwykłą Artystkę. Jestem z pokolenia, które ją pamięta i docenia. A teraz jestem pod ogromnym wrażeniem, Ralphie, tego, co robisz i jakie piękno wnosisz do mojego świata. Życzę Ci wszystkiego najlepszego i bądź zawsze sobą!", "Płyta z interpretacjami piosenek Villas! To byłby sztos nie mniejszy niż Kora", "To piękne, że wielkie talenty łączą pokolenia", "Uwielbiam jej wokal i twoją pamięć o cudownej artystce", "Ralph - jesteś bardzo wrażliwym człowiekiem", "Wzruszający i cudowny gest. Oboje bezkompromisowi, wyjątkowi i genialni" - pisali.

Przy okazji część z internautów wspomniała, jak smutna była historia Villas. "Nasza cudowna Violetta była jedyna w swoim rodzaju - tak potężna, a jednocześnie tak bardzo niedoceniona i niezrozumiana przez tłumy", "Tragizm życia, odchodzenia, umierania wielkich sław, jak Pani Violetta, z ogromnymi możliwościami, perspektywami, a jednocześnie brakiem docenienia, bywa ogromnie smutny", "Pani Violetta była artystką, wizjonerką i przepięknym głosem. Niestety jak to bywa u nas w kraju wielkich artystów się nie docenia" - komentowali.

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