Harry Styles szykuje się obecnie do premiery swojego czwartego albumu solowego, który zatytułowany został "Kiss All The Time. Disco, Ocasionally". Płyta ukaże się już 6 marca i będzie zawierała 12 autorskich utworów, wśród których znajdzie się także "Aperture", wydane kilka dni temu jako singiel. Wokalista w nowej muzycznej erze zdecydował się na eksperymenty z muzyką elektroniczną i house'em.

Wraz z zapowiedzią nowego krążka Styles ogłosił światową trasę koncertową. Ostatni raz fani mieli okazję zobaczyć jego sceniczne popisy podczas widowiskowego "Love on Tour". Nowy materiał artysta zamierza promować 50 koncertami, które potrwają od maja do grudnia 2026 r. Co ciekawe - artysta wystąpi w zaledwie sześciu miastach. Podczas trasy "Together, Together Tour" postawił bowiem na rezydencje koncertowe i wynajął największe hale widowiskowe na okres kilku tygodni.

Tournee rozpocznie się ośmioma koncertami w Amsterdamie, które odbędą się między 16 a 30 maja 2026 r. Gościem specjalnym będzie wówczas Robyn. Później Styles uda się do Londynu, gdzie zagra kolejnych kilka koncertów - przez niemal cały czerwiec będzie śpiewał na prestiżowym stadionie Wembley. Jako support wystąpi Shania Twain. Kolejnymi przystankami na trasie będą Sao Paulo, Meksyk, Melbourne i Sydney. W międzyczasie - od sierpnia do października - artysta zaplanował także 30 koncertów w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Gościem specjalnym wyjątkowych show będzie wtedy Jamie xx.

Fani oburzyli się po ogłoszeniu trasy koncertowej Harry'ego Stylesa. "Together, Together" odwiedzi zaledwie kilka miast

Już same wieści o trasie koncertowej Stylesa wywołały skrajne emocje wśród fanów. Choć spora część internautów ucieszyła się na wieść powrotu muzyka na scenę, inni - mieszkający poza Wielką Brytanią, Holandią czy USA - nie podzielili entuzjazmu pozostałych. Pod ogłoszeniem tournee "Together, Together" na Instagramie artysty pojawiły się głosy oburzenia i błagania o dodatkowe daty w pozostałych częściach Europy. Słuchacze mieli za złe byłemu wokaliście One Direction m.in. to, że koszty ponoszone podczas trasy, takie jak bilety samolotowe, przejazdy czy nocleg, przerzucił na nich.

"Nowy Jork all the time. Reszta świata occasionally", "Together, together - tylko jeśli stać cię na przelot, nocleg i bilet za kosmiczną cenę", "Kocham cię i wspieram od 2012 roku, ale 30 nocy w Nowym Jorku i zero we Francji czy Włoszech? To brzmi bardzo źle", "Ta trasa to wielki zawód dla osób, które nie mają środków na podróże" - można było przeczytać w internecie.

Fani wściekli po przedsprzedaży na koncerty Harry'ego Stylesa. Niektóre ceny sięgają nawet 3 tys. złotych!

26 i 27 stycznia rozpoczęła się przedsprzedaż na zapowiedziane przez Harry'ego koncerty m.in. w Londynie oraz Amsterdamie. Warunkiem uczestnictwa w zakupie wejściówek w tych dniach było posiadanie konta w konkretnie wyznaczonym banku lub dokonanie wcześniejszego zamówienia w oficjalnym sklepie Stylesa z merchem. Każdy, kto spełnił owe wymagania dostawał specjalny kod, dzięki któremu mógł dołączyć do przedsprzedaży.

Fani, którym udało się wejść na stronę i dowiedzieć, jak wygląda rozkład miejsc oraz koszty biletów, błyskawicznie rozpętali burzę w sieci. Niewielu spodziewało się aż tak kosmicznych cen. Choć w dzisiejszych czasach koncerty zdecydowanie nie należą do najtańszych rozrywek, w porównaniu z poprzednią trasą Stylesa - "Love On Tour" - ta wypada zdecydowanie drożej.

Areny, na których wystąpi wokalista podzielone zostały na wiele sektorów - zarówno na płycie stojącej, jak i na trybunach. W związku z tym ceny są mocno zróżnicowane. Najtańsze bilety na Wembley kosztują blisko 80 funtów brytyjskich (ok. 390 złotych), lecz umiejscowione są na najwyższych trybunach. Na miejsca siedzące najbliżej sceny należy wydać już ok. 440 funtów (ok. 2130 złotych).

Z kolei chcąc być jak najbliżej sceny, w sektorach oddzielonych od pozostałych wybiegiem, cena wejściówki wynosi 279,45 funtów (ok. 1350 złotych). Tylko nielicznym udało się jednak zdobyć podstawowy bilet na te miejsca, bowiem dostępne są także specjalne pakiety VIP - w o wiele droższej cenie. Takowe kosztują już 468,45 funtów (ok. 2270 zł) lub 725,45 funtów (ponad 3500 zł), w zależności od wybranego pakietu dodatkowych atrakcji. Warto wspomnieć, że wśród nich nie ma zdjęcia czy spotkania z artystą, a jedynie wcześniejsze wejście na arenę czy specjalnie wyselekcjonowane gadżety.

"Przestańcie kupować te cholernie drogie bilety", "Jeśli Harry nie wyruszy w przyszłym roku w trasę z normalnymi cenami, dla normalnych ludzi, z normalnymi pracami i normalną wypłatą, to...", "Harry, zobaczymy się... w sądzie!", "Hej, ludzie, nie sądzę, żeby to było normalne, że jeden bilet na koncert kosztuje więcej niż mój czynsz", "Nie zapłaciłam tak dużo nawet za bilety na Oasis, a oni zakończyli 20-letni spór rodzinny... Harry, jakie jest twoje wytłumaczenie?", "Nigdy nie widziałam fanów Harry'ego tak złych na Harry'ego. Zrobiło się poważnie" - czytamy na portalu X.

