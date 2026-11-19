Sobotni koncert Dawida Kwiatkowskiego w Łodzi odbył się 14 listopada. W środę wokalista wrócił do tego wieczoru w mediach społecznościowych. Pokazał nie fragment występu, tylko to, co działo się przed nim. Na filmie widać, jak wita się z mamą i córką, rozmawia z nimi, a w pewnym momencie przytula młodszą z fanek.

"Piękna relacja, piękne chwile. Dziękuję Wam za naładowanie mnie przed samym koncertem" - napisał pod filmem. Niektórzy obserwujący od razu rozpoznali pomysł na nagranie. Wielu artystów decyduje się na wprowadzenie swoich fanów za kulisy. "Moja ulubiona seria" - odezwała się jedna z komentujących. Inni dziękowali wokaliście i jego ekipie za to, że pokazują również te chwile, których publiczność zwykle nie widzi.

Piosenka z Kayah stała się tytułem trasy

Do Wytwórni Kwiatkowski przyjechał w ramach "Proszę Tańcz Tour". Piosenkę, od której wzięła się nazwa trasy, nagrał z Kayah. To podczas pracy nad tym utworem znalazł brzmienie, w którym chciał utrzymać kolejne piosenki z "Południa". Płyta ukazała się 2 października, a na koncertach nowy materiał przeplata się ze starszymi utworami w zmienionych aranżacjach.

Przed Kwiatkowskim jeszcze po dwa koncerty we Wrocławiu i Gdańsku. Na 6 grudnia zaplanowano występ na warszawskim Torwarze.