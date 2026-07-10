Wyjątkowy dzień Viki Gabor. Pokazała prezenty od ukochanego

Pod koniec 2025 r. pojawiły się informacje, że Viki Gabor wzięła ślub według romskiego obrządku (w świetle polskiego prawa jest on nieważny). Ukochanym wokalistki jest Giovanni Trojanek, wnuk Bogdana Trojanka, lidera i założyciela zespołu Terne Roma, a także prezesa Królewskiej Fundacji Romów.

10 lipca Viki skończyła 19 lat. Z tej okazji w relacji na Instagramie opublikowała krótkie nagranie z urodzinowymi prezentami, za które odpowiada jej ukochany.

Viki Gabor świętuje urodziny ze swoim ukochanym

Otwarty bagażnik samochodu pokazuje, że Viki otrzymała m.in. balony, bukiety kwiatów, dużą maskotkę i sporą torbę z napisem "Mon amour" (Moja miłość).

Wokalistka dodała tylko krótki napis "Ilyyyyyy" (skrót od słów "I Love You", czyli "Kocham cię") oraz oznaczyła anonimowy profil należący najprawdopodobniej do jej ukochanego (często zostawia on wyrazy miłości pod postami Viki).

Viki Gabor podczas ostatniej wizyty w "Pytaniu na śniadanie" podkreślała, że Giovanni woli zachować swoją prywatność.

"Nie jest osobą medialną. Nasz związek jest dosyć prywatny. W sumie nigdzie tak naprawdę nie byliśmy razem, jeżeli chodzi o telewizję i tak dalej. Chcę, żeby to tak pozostało, bo myślę, że związki, które pokazujemy w mediach społecznościowych, szybciej się kończą" - mówiła wokalistka, która od pewnego czasu mieszka w Warszawie (jej rodzice zostali w Krakowie).

Viki Gabor: To było ciężkie, żeby się przełamać

18-latka obecnie promuje swoją pierwszą w pełni polskojęzyczną płytę "Spektrum uczuć". To jej czwarty album w karierze, po "Getaway (Into My Imagination)" (2020), "ID" (2022) i "Terminal 3" (2024).

"To było ciężkie, żeby się przełamać, ale stwierdziłam, że to jest ten moment. Mój nowy album 'Spektrum uczuć' zawiera piosenki, które opowiadają o historiach z mojego życia prywatnego, o których nigdy nie mówiłam nigdzie" - opowiadała Viki w "halo tu polsat".

Piosenki powstały na chwilę przed 18. urodzinami Viki (wejście w dorosłość świętowała 10 lipca 2025 r.) we współpracy z m.in. Malikiem Montaną. Raper gościnnie wsparł ją w singlu "Peligroso". Na płycie pojawiły się jeszcze dwa duety: "Dzisiaj jestem tam" z udziałem Sztossa oraz zapowiadany jako "nieoczywiste połączenie, które zaskoczy wszystkich" "Serce na T-shirt" razem z Kacezetem, partnerem Margaret, obecnej trenerki "The Voice of Poland".