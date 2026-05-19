Wydarzenie "Nie ma jak u mamy" transmitowane będzie prosto z Areny Toruń już 26 maja. Na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej piosenki, wśród nich Dodę, Alicję Szemplińską, Viki Gabor, Halinę Mlynkovą, Annę Wyszkoni, Piotra Kupichę, zespół Pectus oraz Gromee & Wac To Ja. Co ważne, koncert ma mieć naprawdę wyjątkowy charakter, bo w tych szczególnych okolicznościach artystom na scenie towarzyszyć będą ich mamy. To właśnie ten element sprawia, że "Nie ma jak u mamy" zapowiada się nie tylko jako kolejny telewizyjny występ, ale przede wszystkim jako pełne uczuć i symboliki widowisko.