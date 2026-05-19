Wygraj bilety na koncert "Nie ma jak u mamy"! Jak zgarnąć wejściówki za darmo? [KONKURS]
Dzień Matki to jeden z tych momentów w roku, kiedy szczególnie chcemy powiedzieć naszym mamom, jak wiele dla nas znaczą. Warto zrobić to w naprawdę wyjątkowy sposób, najlepiej w towarzystwie muzyki, wzruszeń i największych gwiazd polskiej sceny. Właśnie tak zapowiada się koncert "Nie ma jak u mamy", który Polsat przygotował z okazji święta wszystkich mam.
Wydarzenie "Nie ma jak u mamy" transmitowane będzie prosto z Areny Toruń już 26 maja. Na scenie zobaczymy największe gwiazdy polskiej piosenki, wśród nich Dodę, Alicję Szemplińską, Viki Gabor, Halinę Mlynkovą, Annę Wyszkoni, Piotra Kupichę, zespół Pectus oraz Gromee & Wac To Ja. Co ważne, koncert ma mieć naprawdę wyjątkowy charakter, bo w tych szczególnych okolicznościach artystom na scenie towarzyszyć będą ich mamy. To właśnie ten element sprawia, że "Nie ma jak u mamy" zapowiada się nie tylko jako kolejny telewizyjny występ, ale przede wszystkim jako pełne uczuć i symboliki widowisko.
Wyjątkowy wieczór poprowadzi Tomasz Wolny, który wraz ze swoją mamą zadba o odpowiednią atmosferę między kolejnymi występami.
Jak zdobyć darmowe wejściówki na wydarzenie?
Mamy świetną wiadomość dla czytelników Interii Muzyka. Z okazji koncertu przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania jest aż 5 podwójnych biletów na to wyjątkowe wydarzenie. To doskonała okazja, by zabrać mamę na koncert i wspólnie spędzić czas w pięknej atmosferze.
Zasady są bardzo proste. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: "Dlaczego chcesz pojechać na ten koncert ze swoją mamą?". Na zgłoszenia czekamy od 19.05 od godz. 8:00 do 21.05 do godz. 14:00. Odpowiedź należy wysłać na adres: konkurs.muzyka@firma.interia.pl.
Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie Interia Muzyka pod adresem: https://muzyka.interia.pl/pop/news-jak-wygrac-wejsciowki-na-nie-ma-jak-u-mamy-polsatu-regulamin,nId,23479382