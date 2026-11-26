Peter Gabriel powraca z zupełnie nowym materiałem po zaledwie trzech latach - to najkrótsza przerwa między jego albumami studyjnymi od początku lat 80. Płyta "o\i" stanowi dopełnienie "i/o" z 2023 r., której tytuł odbija niczym w lustrze, i rozwija wiele tych samych tematów: naszą relację z naturą, upływ czasu czy rosnący wpływ technologii.

"Próba zrozumienia, gdzie jest nasze miejsce w życiu - o tym bardzo często piszę" - tłumaczy 76-letni wokalista.

"Maratończyk" Peter Gabriel z nową płytą "o/i". "Wkraczamy w okres przemian"

"Praca nad tą płytą przypominała bardziej maraton niż sprint. To najdłuższy album, jaki kiedykolwiek wydałem. 13 utworów dopełnia wspólny, liczący 25 utworów projekt 'i/o' / 'o\i'" - dodaje.

Album "o/i" zawiera 13 utworów w dwóch miksach stereo (tak samo było z "i/o") - obie wersje dostępne w zestawie 4 CD oraz osobno jako podwójne wydania winylowe. Bright-Side przygotował Mark "Spike" Stent, a za Dark-Side odpowiada Tchad Blake - z wyjątkiem "Who Are We Talking To?", zmiksowanego przez Mike'a Elizondo.

"Te piosenki są mieszanką myśli i uczuć. Zastanawiałem się nad przyszłością i nad tym, jak możemy na nią zareagować. Wkraczamy w okres przemian, jakiego jeszcze nie było, najprawdopodobniej napędzanych przez trzy kolejne fale: sztuczną inteligencję, komputery kwantowe i interfejs mózg-komputer. Rolą artystów jest wypatrywanie czegoś we mgle, a kiedy coś dostrzegą - podnoszenie lustra" - opowiada Peter Gabriel.

"Nie jesteśmy i nigdy nie byliśmy w pełni niezależnymi istotami, które same o sobie decydują, choć tak lubimy o sobie myśleć. Żyliśmy w przekonaniu, że wszystko istnieje dla naszego dobra - że oddano nam cały świat do dyspozycji, abyśmy mogli wykorzystywać go według własnego uznania. Jesteśmy czymś innym: częścią natury, częścią wszystkiego. Kiedy poczujemy tę więź, potrząśniemy biodrami, damy trochę miłości i trochę jej otrzymamy, może nam to pomóc odnaleźć właściwe miejsce i wywołać szeroki uśmiech na naszych twarzach. Tak właśnie widzę te nie do końca poukładane sprawy - i/o: to, co wewnątrz, znajduje nową drogę na zewnątrz, a o\i: to, co na zewnątrz, znajduje nową drogę do środka" - mówi o projekcie artysta.

Dodajmy, że Peter Gabriel - tak samo jak to było z materiałem z "i/o" - w tym roku wypuszczał nowy utwór przy każdej pełni księżyca.

Czy Peter Gabriel jeszcze ruszy w trasę koncertową?

W najnowszych wywiadach 76-letni Brytyjczyk zdradził, że z nowym albumem nie wyruszy w trasę koncertową. Jednocześnie dodał, że nie zamyka drzwi przed przyszłymi występami na żywo.

"Jeśli wpadniesz w ten niekończący się cykl: album - trasa - album, nie zostaje ci czasu, żeby złapać oddech czy prowadzić jakiekolwiek życie. Zawsze wydawało mi się to dość smutne. Myślę, że różne życiowe doświadczenia wzbogacają muzykę" - powiedział w rozmowie z "The Guardian".

Przypomnijmy, że ostatnią trasę w maju 2023 r. rozpoczął niesamowity koncert w Tauron Arenie Kraków.

W nagraniach nowego albumu Gabriela wsparli wieloletni członkowie jego zespołu: gitarzysta David Rhodes, basista Tony Levin i perkusista Manu Katché. Towarzyszą im inni muzycy z zespołu trasy "i/o" - Richard Evans, Josh Shpak i Don E - oraz Faye Dolle i Katie May z ekipy Real World. Na albumie słychać również New Blood Orchestra pod kierownictwem Johna Metcalfe'a, Soweto Gospel Choir oraz szwedzki chór męski Orphei Drängar.

Wśród pozostałych gości znaleźli się Mike Elizondo, który współprodukował "A Hard Lesson", gitarzyści Leo Nocentelli i Tony Berg, perkusista Abe Rounds, pianista Tom Cawley, trębacz Paolo Fresu, wiolonczelistka Linnea Olsson i multiinstrumentalista Evan Smith oraz legendarny muzyk i producent Brian Eno. Gabriela ponownie wokalnie wspiera jego córka Melanie.

Peter Gabriel po raz kolejny zaprosił grono artystów wizualnych do stworzenia dzieł towarzyszących muzyce, co było widoczne podczas comiesięcznych premier przy pełni księżyca. Reprezentują oni szerokie spektrum praktyk artystycznych: od malarstwa, rzeźby i instalacji, przez haft i tkactwo, aż po działania z pająkami.

Na liście współpracowników znaleźli się Janaina Mello Landini, Tomás Saraceno, Judy Chicago, Tatsuo Miyajima, Shirin Neshat, Juan Genovés, Roelof Louw, David Altmejd, Francis Alÿs, Tadashi Kawamata, Berndnaut Smilde, Tishan Hsu i Michal Rovner.

Autorem zdjęcia na okładce jest ceniony fotograf Nadav Kander.

Peter Gabriel - szczegóły płyty "o\i" (tracklista):

1. "Been Undone"

2. "Put the Bucket Down"

3. "What Lies Ahead"

4. "Till Your Mind Is Shining"

5. "Won't Stand Down"

6. "Who Are We Talking To?"

7. "Yes, It Will Go"

8. "One by One"

9. "A Hard Lesson"

10. "Face the Wall"

11. "I Belong to the Sky"

12. "Looking for the Happy"

13. "Sacrament".