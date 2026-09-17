"Ostatnio dużo się dzieje i mam wrażenie, że tego nie ogarniam i że o czymś zapomniałam... (...) Dzieje się. Czy u was wrzesień też wjechał tak na ostro??" - napisała na Instagramie Edyta Golec.

W ten sposób wokalistka i altowiolistka grupy Golec uOrkiestra zapowiedziała premierę nowej piosenki "Bierz co jest", czyli kolejną zapowiedź nadchodzącej płyty.

"Piosenka przypomina, że w pogoni za szczęściem łatwo przeoczyć to, co mamy na wyciągnięcie ręki" - czytamy w opisie nagrania.

Golec uOrkiestra: Wybaczcie te pytania

Muzycy podkreślają, że w nagraniu zawarli takie myśli i emocje, jak "Akceptacja. Uważność. Nadzieja. Życie. Chwila. Szczęście".

"Wybaczcie te pytania, ale nie ukrywamy, że kiedy na świat wychodzi nasze kolejne muzyczne dziecko, zawsze towarzyszy nam ekscytacja, lekkie wzruszenie i ogromna wdzięczność" - piszą w mediach społecznościowych.

Dodajmy, że Golec uOrkiestra będzie gościem programu "Być gwiazdą", który pokaże w niedzielę Polsat (początek godz. 19:30).

Zespół zagra również jako jedna z gwiazd jubileuszowej 10. edycji koncertu Roztańczony PGE Narodowy w Warszawie (10 października, transmisja także w Polsacie).

W stolicy na scenie pojawią się również: Andrzej Piaseczny, Maryla Rodowicz, Kizo, Roxie, Cleo, Young Leosia, Sound'n'Grace, Skolim, Sławomir i Kajra, Piękni i Młodzi, Boys, Zenek Martyniuk, Bungee, MIG, Weekend, Łobuzy, Topky, MiłyPan, Defis oraz zespół Gipsy Kings, pamiętany z hitu "Bamboleo".

Prowadzącymi wydarzenia zostali: siostry Ilona i Milena Krawczyńskie, Rafał Maserak, Olek Sikora oraz Kamil Baleja z Radia ZET.