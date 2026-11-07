Pierwsza myśl, jaka pojawiła mi się w głowie po odpaleniu "Wszystko czego chciałem"? Mrozu doprowadza do perfekcji bycie artystą, którego powinno słuchać się tylko z płyt winylowych. Jego nieustająca od czasu płyty "Zew" retrostylizacja i analogowe, ciepłe brzmienie prosto z vintage'owego sprzętu tu osiągają szczyt dopracowania.

Już rozpoczynający płytę "Naturalny high" brzmi, jakby wyjęto piosenkę wprost z lat siedemdziesiątych. I to uczucie, poza nielicznymi wyjątkami, niespecjalnie opuszcza słuchacza. Słychać w tym z jednej strony motownowy soul, z drugiej natomiast pewną swojskość, która podpowiada, że mamy do czynienia z pozycją, która mogła powstać tylko nad Wisłą bądź - patrząc na miejsce pochodzenia Mroza - Odrą.

Jak Mrozu wypadł na płycie "Wszystko czego chciałem"?

Z kolei "Odpowiedni moment" ma w sobie elementy surfowe, które mogłyby zostać zainspirowane wyłącznie smutnym słońcem Florydy bądź Kalifornii. Obecnej w tym utworze Zalii jednak bliżej do wokalistek, które rządziły na płytach gramofonowych w latach sześćdziesiątych. Kiedy z kolei słyszę falset Mroza w "Lepszych czasach", mój mózg wędruje momentalnie w stronę... Pawła Stasiaka i płyty "Poniżej krytyki" Papa Dance. Co prawda jest to lekko komiczne, ale jakimś dziwnym sposobem działa.

Nie umiem powstrzymać się przed chwaleniem funkujących partii gitary basowej i elektrycznej w "Białym bzie", ale mam wrażenie, że gdyby nie polska muzyka estradowa, to kilka zabiegów wokalnych i instrumentalnych nie miałoby prawa się tu pojawić. Wieńcząca płytę ballada "Anioły" co prawda brzmi już nad wyraz współcześnie, ale jestem w stanie wyobrazić sobie towarzyszącą Mrozowi Julię Pietruchę jako PRL-owską diwę. A takie "Mówisz i masz"? Toż to czysty rock'n'roll, który mógłby zastąpić "Johnny B. Goode" w polskim remake'u "Powrotu do przyszłości".

Dla kontrastu mamy "Pół na pół". Ta pozycja hipnotyzująca głębokim basem i mocno przesterowanymi gitarami to wręcz dosłowna próba przeniesienia na nasz grunt psychodeliczno-rockowego brzmienia Tame Impala, które Kevin Parker ukonstytuował na płycie "Lonerism", ale zaczął odchodzić od niego po "Currents".

W pisaniu tekstów Mroza ponownie dużym wsparciem okazał się Arek Sitarz, czyli emerytowany raper znany pod pseudonimem Ras z duetu Rasmentalism. I wbrew temu, co można myśleć, nie ma tu tekstów czy wręcz pojedynczych wersów, które wprawiają w osłupienie. Ale po głębszym przemyśleniu dochodzę do wniosku, że zupełnie nie o to chodzi. Słowa mają tu nieść melodię i wspierać przebojowość. To w nich tkwi siła Mroza. Oczywiście to podejście ma też swoje wady, bo od czasu do czasu coś zazgrzyta i wyda się nie z tej bajki, jak "działasz jak melisa" w "Naturalnym highu" czy "wpadłaś tu jak zwrot podatku" w "Lepszych czasach".

Rozczarowania doszukiwałbym się jedynie w... utworze tytułowym. Niestety, zupełnie nie jest on wizytówką całego albumu. W porównaniu z resztą płyty piosenka z gościnnym udziałem braci Kacperczyk brzmi bowiem jak generyczny kandydat na kolejny hymn "Męskiego grania" o niczym konkretnym. A to zdecydowanie utwór, który pozostaje daleko poniżej aktualnych aspiracji muzycznych Mroza.

Tylko to nie zmienia faktu, że "Wszystko czego chciałem" jest tą płytą Mroza, do której prawdopodobnie będę w przyszłości wracał najchętniej z całej jego dyskografii. Przy tej deklaracji, ciągle mam poczucie, że artysta może nas jeszcze zaskoczyć czymś, co moglibyśmy nazwać jego opus magnum. Bo nie umiem oprzeć się wrażeniu, że w tym wszystkim na etapie założeń nadal było za dużo chęci zrobienia rzeczy przebojowych, które przypadną do gustu każdemu. A ja jestem ciekaw, co by było, gdyby Mrozu nagrał płytę w pełni dla siebie, bez patrzenia na kogokolwiek i cokolwiek.

Mrozu "Wszystko czego chciałem", Universal Music Polska

8/10