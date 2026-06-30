"Wrocław Przyszłości" z gwiazdami. Co wydarzyło się na koncercie Polsatu?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Czołówka polskiej sceny muzycznej - zarówno popowej, jak i klasycznej - pojawiła się na wyjątkowym koncercie "Wrocław Przyszłości", organizowanym z okazji święta stolicy Dolnego Śląska. Kto wystąpił na Placu Wolności w samym sercu Wrocławia?

Edyta Górniak w jasnej sukni na scenie podczas koncertu "Wrocław Przyszłości", mikrofon w dłoni, scena oświetlona.
Edyta Górniak podczas koncertu "Wrocław Przyszłości"AKPA

"Wrocław Przyszłości" to muzyczne widowisko oparte na spotkaniu różnych gatunków, emocji i artystycznych osobowości. Pop, klasyka i nowoczesne technologie połączyły się w jeden spektakularny wieczór w samym sercu Wrocławia.

"Ubiegłoroczny koncert zorganizowany wraz z telewizją Polsat przy okazji święta Wrocławia cieszył się dużą popularnością i, także dzięki materiałom video, w atrakcyjny sposób zaprezentował złożoną historię naszego miasta w powojennych czasach" - zapowiadał Radosław Michalski, dyrektor Departamentu Marki Miasta.

"W tegorocznej edycji chcemy wybiec w przyszłość przypominając, że Wrocław jako miasto nauki i możliwości, z którym warto związać swoje studenckie, zawodowe i rodzinne życie" - mówił.

Zobacz również:

Andrzej Piaseczny jest jedną z gwiazd koncertu "Wrocław Przyszłości"
Wywiady

Andrzej Piaseczny wystąpi na koncercie "Wrocław Przyszłości" w Polsacie. "Bardzo wiele specjalnych wspomnień" [WYWIAD]

Weronika Figiel
Weronika Figiel

"Wrocław Przyszłości" w Polsacie z wielkimi gwiazdami

Scena stanęła na Placu Wolności od strony Narodowego Forum Muzyki. W roli prowadzących pojawili się Agnieszka Hyży i Tomasz Wolny.

Koncert w upalnym Wrocławiu rozpoczęli Alicja Szemplińska, Margaret, Janusz Radek, Adam Michalak i Jadwiga Postrożna w wakacyjnym przeboju "Tyle słońca w całym mieście" Anny Jantar. Popowe gwiazdy połączyły siły z przedstawicielami muzyki klasycznej, a później sam Janusz Radek zmierzył się z neapolitańską pieśnią "'O Sole Mio".

Świętująca 35. urodziny Margaret razem z obdarzoną mezzosopranem Jadwigą Postrożną, solistką Opery Wrocławskiej, przypomniały wielki hit "Chcemy być sobą" Perfectu. Wokalistka z okazji swojego święta otrzymała bukiet kwiatów, a chór odśpiewał jej "Sto lat".

Kobieta w jasnej, dopasowanej sukni śpiewa na scenie przed dużą publicznością, trzymając mikrofon, na tle dynamicznej, abstrakcyjnej grafiki w odcieniach czerwieni i czerni.
Margaret świętowała we Wrocławiu urodzinyAKPA

Koncert obfitował w "kosmiczne" duety, takie jak Ralph Kaminski i światowej sławy kontratenor Jakub Józef Orliński w piosence tego pierwszego "Kosmiczne energie". Z kolei tenor Adam Michalak z Akademii Muzycznej we Wrocławiu (współpracujący na co dzień z Operą Narodową i Narodowym Forum Muzyki) zaśpiewał arię "La Donna e Mobile - Rigoletto" Giuseppe Verdiego.

Kolejny duet stworzyły Edyta Górniak i 13-letnia Gracjana Górka (finalistka "Must Be The Music" w Polsacie), które zaprezentowały poruszającą wersję "Hallelujah" Leonarda Cohena. Później scenę przejęli Andrzej Piaseczny i Alicja Szemplińska w przeboju tego pierwszego "Imię deszczu" z 1996 r. Pierwszą część zakończyła Jadwiga Postrożna w arii "Habanera" z "Carmen".

Andrzej Piaseczny wystąpi na koncercie "Wrocław Przyszłości". "To miasto moich przyjaciół" INTERIA.PL

"Wrocław Przyszłości": Klasyka z popowymi przebojami

Drugą część rozpoczęła orkiestra z "najsłynniejszym polskim walcem", czyli "Niech żyje bal" z repertuaru Maryli Rodowicz. Występy muzycznych gwiazd były przedzielane ujęciami z najsłynniejszych punktów i miejsc Wrocławia, a przewodnikiem był krasnal, czyli jeden z symboli miasta.

Później na scenie pojawili się Jakub Józef Orliński i Jadwiga Postrożna, którzy wykonali "Duo Des Fleurs", czyli "duet kwiatów" z opery "Lakme". Świat muzyki poważnej i popularnej połączyli Andrzej Piaseczny i Adam Michalak ("Jeszcze bliżej").

Po nich wspierana przez chór i orkiestrę Alicja Szemplińska zaśpiewała swój tegoroczny przebój z Eurowizji - "Pray", a Margaret poderwała publiczność piosenką "Tańcz głupia".

Ralph Kaminski płakał jak bóbr

Ogromne emocje na scenie przeżywał Ralph Kaminski w utworze "Góra" - wokalista nawet nie próbował ukryć łez płynących mu po twarzy.

Kolejne występy to Janusz Radek ("Biała flaga" Republiki), Edyta Górniak ("Kasztany") oraz Jakub Józef Orliński ("Vedro Con Mio Diletto" z opery "Il Giustino" Antonio Vivaldiego), który poza umiejętnościami wokalnymi zachwycił tanecznym popisem - jest b-boyem.

Całość zakończył Andrzej Piaseczny w przeboju "Rzuć to wszystko, co złe" Zbigniewa Wodeckiego. Do wokalisty w drugiej części występu dołączyli wszyscy uczestnicy koncertu.

Gwiazdom muzyki rozrywkowej towarzyszyli Tarkowski Orkiestra i Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej pod przewodnictwem Jacka Tarkowskiego.

Słynny śpiewak Jakub Józef Orliński wystąpi na koncercie Polsatu. "Lubię wychodzić poza swoją strefę komfortu" INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze