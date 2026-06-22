Maryla Rodowicz od najmłodszych lat związana jest ze sportem, jeszcze na początku kariery zastanawiała się, czy uda się jej połączyć śpiewanie z występami na bieżni (odnosiła sukcesy jako lekkoatletka). Bliski jej jest również tenis - sama rekreacyjnie gra na korcie, a w mediach społecznościowych ściska kciuki za naszych reprezentantów.

Podczas koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską w Bielsku-Białej zaliczyła jednak wpadkę przed kamerą, a jej słowa odbiły się szerokim echem. Swój występ na scenie Maryla zadedykowała bowiem... Idze Chwalińskiej, myląc imiona i nazwiska Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, czyli naszych eksportowych tenisistek. Ta druga zrobiła furorę na tegorocznych zawodach Rolanda Garrosa, z eliminacji docierając do samego finału.

Maryla Rodowicz przeprasza za wpadkę. "Biję się w piersi"

Późnym popołudniem w poniedziałek Maryla Rodowicz na Facebooku skomentowała swoją wpadkę, przepraszając obie tenisistki.

"Mam pracowite lato i jestem zachwycona, bo uwielbiam robić to, co robię. Czyli grać koncerty, być na scenie, bawić się z publicznością. Dzisiaj wróciłam o 3 rano, ale zaraz zabieram się za robienie zupy ze świeżych pomidorów" - napisała piosenkarka.

"Matko, pożeniłam Maję z Igą. Przepraszam was dziewczyny, zeszłam ze sceny i byłam jeszcze w innym świecie. A bardzo chciałam pozdrowić klub tenisowy z Bielska Adwantage i Maję Chwalińską, która zachwyciła świat. Biję się w piersi. I wracam do pomidorowej. I życzę wam sukcesów na Wimbledonie" - dodała na koniec w swoim stylu Maryla Rodowicz.

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