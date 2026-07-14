Wpadka Jennifer Lopez na trybunach. Gwiazda zignorowała surowe zasady

Tymoteusz Hołysz

Tymoteusz Hołysz

Finał tegorocznego Wimbledonu tradycyjnie przyciągnął na londyńskie trybuny plejadę największych światowych gwiazd. Wśród nich znalazła się Jennifer Lopez, której stylizacja nie tylko zachwyciła fotoreporterów, ale również wywołała dyskusję na temat łamania reguł obowiązujących na prestiżowym turnieju tenisowym.

Jennifer Lopez podczas finału Wimbledonu złamała zasady turnieju, zakładając duży kapelusz, który utrudniał widok innym widzom.
Jennifer LopezAMdefEast News

Jennifer Lopez znana jest ze swojego wyczucia stylu. Jej kreacje niemal zawsze budzą ogromne zainteresowanie mediów, co udowodniła i teraz, pojawiając się na trybunach. Piosenkarka postawiła na elegancką sukienkę midi bez rękawów w jasnych, naturalnych kolorach. Oczywiście nie mogło obyć się bez odpowiednich dodatków, co w tym konkretnym przypadku wywołało drobne kontrowersje.

Zobacz również:

Sara James pokazała zdjęcia w nowej fryzurze
Pop

Sara James pokazała się zupełnie odmieniona. Fani nie kryją zachwytu. "Modelka!"

Weronika Figiel
Weronika Figiel

Niefortunny dobór nakrycia głowy

Choć cała stylizacja sama w sobie nie należy do najbardziej szalonych, jeden z jej elementów naruszył sztywny protokół Wimbledonu. Gwiazda dobrała do swojej kreacji duży, rozłożysty kapelusz, który skutecznie chronił przed słońcem, ale jednocześnie łamał oficjalne zalecenia dla kibiców. Organizatorzy turnieju od wielu lat proszą widownię o unikanie tak obszernych nakryć głowy, aby zapewnić komfort wszystkim osobom zgromadzonym na trybunach.

Elegancka kobieta w jasnobeżowej, dopasowanej sukience oraz szerokim kapeluszu idzie obok mężczyzny w białym garniturze, z okularami przeciwsłonecznymi; oboje mają stylowe dodatki i prezentują szykowny, letni styl.
Stylizacja Jennifer Lopez na tenisowym turnieju/ SplashNews.comEast News

Co dokładnie mówi regulamin?

Zasady uczestnictwa w jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych turniejów tenisowych na świecie są bardzo rygorystyczne, nie tylko wobec samych zawodników, ale również publiczności. Organizatorzy dbają o to, by nic nie zakłócało odbioru sportowego widowiska, a zasada dotycząca nakryć głowy widnieje wprost na oficjalnej stronie wydarzenia. Brzmi ona następująco: "Panie proszone są o nienoszenie kapeluszy, ponieważ mogą one zasłaniać widok osobom siedzącym za nimi". Tym samym J.Lo, stawiając na nienaganny, letni wizerunek, zlekceważyła komfort widzów zasiadających za jej plecami.


20. edycja Audioriver: najbardziej roztańczony festiwal w Polsce INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze