Kuba Badach wyróżniony w Opolu

Za nami kolejna edycja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jak co roku na scenie nie brakowało znanych nazwisk, muzycznych wspomnień i momentów, które szybko odbiły się szerokim echem wśród widzów.

Jedną z osób prowadzących festiwal była Agnieszka Woźniak-Starak. Dziennikarka, znana obecnie także z "Pytania na śniadanie", pojawiła się na opolskiej scenie w ważnej roli. To właśnie ona wręczała nagrodę Kubie Badachowi.

Artysta, prywatnie mąż Aleksandry Kwaśniewskiej, został uhonorowany Nagrodą Dziennikarzy i Fotoreporterów. Jak wynika z wpisu Woźniak-Starak, wyróżnienie było dla niego dużym zaskoczeniem.

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała zdjęcie z Badachem

Po festiwalowych emocjach Agnieszka Woźniak-Starak zamieściła na Instagramie wspólne zdjęcie z Kubą Badachem. Do fotografii dodała wpis, w którym opisała kulisy wyróżnienia.

"Tego wyróżnienia kompletnie się nie spodziewał! Kuba Badach nie krył wzruszenia, gdy odebrał Nagrodę Dziennikarzy i Fotoreporterów podczas 63. KFPP w Opolu. To wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez akredytowanych przedstawicieli mediów, ludzi obserwujących festiwal z bardzo bliska. Ogromne gratulacje!" - napisała prezenterka.

Słowa dziennikarki szybko zwróciły uwagę internautów. Wpis miał ciepły, osobisty ton i pokazywał, że moment wręczenia nagrody był ważny nie tylko dla samego laureata, ale też dla osób obecnych na miejscu.

Fani gratulują Kubie Badachowi

Pod postem Agnieszki Woźniak-Starak szybko pojawiły się komentarze. Fani Kuby Badacha nie kryli radości, że muzyk został doceniony podczas tak ważnego wydarzenia.

Wielu internautów podkreślało, że artysta od lat uchodzi za jednego z najbardziej cenionych wokalistów w Polsce. Zwracano uwagę nie tylko na jego głos, ale też na sposób interpretowania piosenek i sceniczną klasę.

"Pora, żeby ten Pan był w tym kraju o wiele bardziej doceniany. Jedne z największych umiejętności wokalnych i interpretacyjnych nad Wisłą" - napisała jedna z internautek.

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