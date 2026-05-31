WonerS i Tomek Lubert razem. Nowa wersja hitu "Idę na plażę"
17-letni wokalista o pseudonimie WonerS połączył siły z kompozytorem Tomaszem Lubertem, który współtworzył takie zespoły, jak m.in. Virgin (z Dodą), Video i Volver. Razem nagrali nową wersję przeboju "Idę na plażę" z repertuaru Video.
"Idę na plażę" to jeden z pierwszych przebojów grupy Video, którą stworzyli wokalista Wojtek Łuszczykiewicz (Superpuder), gitarzysta i kompozytor Tomek Lubert (Virgin, później Volver) i menedżer Maciej Durczak. Łuszczykiewicz w 2017 r. był jednym z jurorów "Idola" w Polsacie.
W marcu 2008 r. zespół wypuścił debiutancki album "Video gra", który przyniósł piosenki "Bella", "Idę na plażę", "Soft" (duet z Anią Wyszkoni) i "Będzie piekło".
Po blisko 20 latach powstała nowa wersja "Idę na plażę". Współtwórca oryginału Tomek Lubert połączył siły z WonerSem, prezentując nową, taneczną aranżację. Pod tym pseudonimem kryje się 17-letni wokalista Szymon Woner.
"Idę na plażę" jest jednocześnie zapowiedzią drugiej płyty WonerSa - "Ciepło zimno". Następca debiutanckiej płyty "Melopop" (2025) pojawi się 5 czerwca.
"Zdaję sobie sprawę, że Tomek ma ogromny dorobek artystyczny. To fantastyczne, że ktoś, kto pracował z największymi gwiazdami w Polsce współpracuje również ze mną, a na dodatek jest fantastycznym człowiekiem i super kumplem. Spędzamy ze sobą sporo czasu przy okazji koncertów, czy wizyt w studio. Mogę śmiało powiedzieć, że Tomek to mój 'ziom'. Najczęściej gadamy o piłce nożnej, ale przede wszystkim muzykujemy, podgrywamy coś na gitarze. Interesują mnie instrumenty, chociaż przyznam, że wolę skupiać się głównie na wokalu, nad którym regularnie pracuję" - opowiadał WonerS w rozmowie z portalem SekretyGwiazd.pl.