Wodecki jej nie chciał. Stała się hitem pokoleń i symbolem PRL

Pomysłodawcą muzyki do tego utworu był Ryszard Poznakowski, jeden z najbardziej zasłużonych twórców lat 80. Słowa napisał Marek Gaszyński - legenda radiowej Trójki i autor tekstów do ponad 150 piosenek. W momencie, gdy utwór był gotowy, twórcy zaczęli zastanawiać się, kto najlepiej odda jego charakter. Wybór padł na Zbigniewa Wodeckiego, z którym Poznakowski miał już za sobą sukces "Chałupy welcome to".