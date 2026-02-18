Zmarły w maju 1981 roku Bob Marley oficjalnie miał aż 10 dzieci plus adoptowaną Sharon, córkę swojej żony Rity z poprzedniego związku. Tylko czwórkę urodziła mu Rita Marley - Cedellę (ur. 1967), Davida "Ziggy" (1968), Stephena (1972) i Stephanie (1974). W przypadku tej ostatniej matka Boba twierdziła, że jej ojcem był mężczyzna, z którym Rita miała romans.

Pozostałe dzieci (poza oficjalnie uznaną szóstką inne źródła dodają kolejną dwójkę) to owoce pozamałżeńskich romansów Marleya z innymi kobietami. Kolejno na świat przychodzili: Robert "Robbie" (1972), Rohan (1972), Karen (1973), Julian (1975), Ky-Mani (1976), Damian "Jr. Gong" (1978) i Makeda Jahnesta (1981), która urodziła się kilkanaście dni po śmierci Boba.

Muzyczny klan Marleyów. Skip sięgnął po wielki hit dziadka

Dzieci króla reggae pod koniec lat 70. utworzyły grupę Ziggy Marley and the Melody Makers, w której obok liderującego Ziggy'ego występowali także Sharon, Cedella i Stephen. Największą popularność zdobył nagrywający od 2003 roku solo Ziggy, mający na koncie kilka nagród Grammy. Na własną rękę (poza członkami Melody Makers) działają także Julian, Ky-Mani i Damian, który ma w dorobku współpracę z m.in. Nasem (płyta "Distant Relatives"), supergrupą SuperHeavy (w składzie m.in. Mick Jagger, Dave Stewart z Eurythmics i Joss Stone), Gwen Stefani, Skrillexem i Seanem Paulem.

Z muzyką swoje życie związało też kilku przedstawicieli kolejnego pokolenia Marleyów. Jednym z nich jest 29-letni obecnie Skip Marley Minto, syn Cedelli i jej męża Davida Minta, który ma na koncie m.in. "Chained to the Rhythm" z Katy Perry, "Slow Down" z H.E.R. i "Can't Take It from Me" z Major Lazerem.

W 2024 r. nagrał poruszającą wersję utworu "Exodus" swojego dziadka na nagrodzony Grammy album "Bob Marley: One Love (Music Inspired by the Film)", towarzyszący filmowej biografii Boba Marleya.

Teraz Skip ponownie zmierzył się z twórczością Boba, sięgając po "One Love". Teledysk do piosenki nakręcono w Kingston na Jamajce, m.in. w muzeum Boba Marleya.

"Piłka nożna i muzyka - dwa języki wspólnoty, które są głęboko zakorzenione w jamajskiej kulturze. 'One Love' zawsze należało do ludzi. Muzyka mojego dziadka wciąż podnosi na duchu i inspiruje ludzi, by opowiadali się za czymś większym niż oni sami. Ten przekaz nadal porusza świat. Nowa interpretacja tej piosenki powstała na potrzeby kolekcji adidas x Bob Marley. To dla mnie i mojej rodziny symboliczny moment zatoczenia koła - oddajemy hołd dziedzictwu mojego dziadka, jednocześnie łącząc muzykę, piłkę nożną i kulturę w sposób, który jest autentyczny i bliski temu, kim jesteśmy" - podkreśla Skip Marley.

