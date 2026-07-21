Przypomnijmy, że Roxie Węgiel w ramach ślubnego prezentu dała gościnny występ podczas wesela influencerki Oli Nowak we Włoszech. Później razem ze swoim mężem Kevinem Mglejem ruszyli na grecką wyspę Rodos - towarzyszyli im tam brat wokalistki oraz William, syn Kevina z poprzedniego związku.

Teraz 21-latka pokazała zdjęcia z kolejnego etapu wakacyjnych podróży. Z Kevinem wybrali się tym razem do Rzymu. Para wprost nazwała stolicę Włoch "jednym z ich ulubionych miejsc na ziemi".

Roxie Węgiel i Kevin Mglej pokazali romantyczne zdjęcia z Rzymu

W najnowszym poście na Instagramie możemy zobaczyć kilkanaście zdjęć z ich pobytu. Para pokazała m.in. fotografie z wieczornego spaceru po centrum miasta, przejażdżki bryczką, wizyty w lokalnej restauracji, a także prywatne kadry z hotelowego pokoju.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej spędzają romantyczne chwile w Rzymie www.instagram.com/roxie_wegiel materiał zewnętrzny

Uwagę fanów przykuło szczególnie ujęcie ekwilibrystycznej pozy Roxie podczas jej skoku na łóżko, a także kolejna fotografia już w pościeli. W komentarzach nie brak zachwytów z relacji zakochanej pary.

Na post zareagował m.in. White 2115 - to ten raper towarzyszył Roxie w jej singlu "Chciałam ciebie więcej" z najnowszej płyty "Błękit". Album przyniósł też przeboje "Błękit", "Na szeroką wodę" i "Dom".