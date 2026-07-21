Włoskie wakacje Roxie Węgiel i Kevina Mgleja. Pokazali zdjęcie z łóżka

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

W ostatnim czasie Roxie Węgiel i Kevin Mglej postanowili odpuścić zawodowe aktywności i ruszyli na wakacyjny wypoczynek. Po weselu influencerki Oli Nowak we Włoszech para wybrała się na grecką wyspę Rodos, by później przenieść się z powrotem na Półwysep Apeniński.

Roxie Węgiel w błękitnej sukience na scenie, w tle grający muzycy.
Roxie Węgiel z Kevinem Mglejem wybrali się do RzymuAKPA AKPA

Przypomnijmy, że Roxie Węgiel w ramach ślubnego prezentu dała gościnny występ podczas wesela influencerki Oli Nowak we Włoszech. Później razem ze swoim mężem Kevinem Mglejem ruszyli na grecką wyspę Rodos - towarzyszyli im tam brat wokalistki oraz William, syn Kevina z poprzedniego związku.

Teraz 21-latka pokazała zdjęcia z kolejnego etapu wakacyjnych podróży. Z Kevinem wybrali się tym razem do Rzymu. Para wprost nazwała stolicę Włoch "jednym z ich ulubionych miejsc na ziemi".

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Roxie Węgiel i Kevin Mglej pokazali romantyczne zdjęcia z Rzymu

W najnowszym poście na Instagramie możemy zobaczyć kilkanaście zdjęć z ich pobytu. Para pokazała m.in. fotografie z wieczornego spaceru po centrum miasta, przejażdżki bryczką, wizyty w lokalnej restauracji, a także prywatne kadry z hotelowego pokoju.

Młoda kobieta w białej sukience siedzi przy restauracyjnym stole na zewnątrz, obok niej mężczyzna w okularach przeciwsłonecznych pochylający się do niej blisko, tworząc intymną atmosferę na tle miejskiej ulicy w słoneczne popołudnie.
Roxie Węgiel i Kevin Mglej spędzają romantyczne chwile w Rzymiewww.instagram.com/roxie_wegielmateriał zewnętrzny

Uwagę fanów przykuło szczególnie ujęcie ekwilibrystycznej pozy Roxie podczas jej skoku na łóżko, a także kolejna fotografia już w pościeli. W komentarzach nie brak zachwytów z relacji zakochanej pary.

Na post zareagował m.in. White 2115 - to ten raper towarzyszył Roxie w jej singlu "Chciałam ciebie więcej" z najnowszej płyty "Błękit". Album przyniósł też przeboje "Błękit", "Na szeroką wodę" i "Dom".

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