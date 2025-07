Do mediów właśnie trafiła niepokojąca informacja o kradzieży dokonanej przy okazji pobytu Beyoncew Atlancie. Artystka jest obecnie w trakcie trasy koncertowej "Cowboy Carter" i wystąpiła we wspomnianym mieście cztery razy. Ostatni z show odbył się 14 lipca, a dzień wcześniej gwiazda zaprosiła nawet na scenę swojego męża Jaya-Z jako gościa specjalnego. Para wykonała wspólnie wielki hit "Crazy in Love" oraz "Public Service Announcement".