Wiśniewski potwierdził w lipcu, że znów jest z Mandaryną. Pobrali się w 2002 roku, a już rok później ich ceremonię w szwedzkiej Kirunie pokazano w programie "Jestem jaki jestem". Owocami ich związku jest dwójka dzieci, Xaviera i Fabienne. Po rozwodzie w 2006 roku kontakt między nimi nigdy nie zanikł.

W listopadzie odebrali statuetkę za Powrót Roku. Nagrodę przyznano w plebiscycie Gwiazdy Plejady. Dziennikarka spytała Wiśniewskiego, czy to dla niego powrót życia. Odparł, że na taką ocenę jest jeszcze za wcześnie. Póki co, jak mówi, wszystko układa im się dobrze.

"Marta jest miłością mojego życia", wyznał Plejadzie. Przy okazji przyznał, że oboje muszą się przekonać, z jakimi przyzwyczajeniami drugiej osoby da się żyć i ile są gotowi dla siebie zrobić. "Mam nadzieję, że granice nie zostaną przekroczone"- dodał.

Na planie teledysku padło pytanie o Mandarynę

Anna Rubaj z "halo tu polsat" wpadła do Wiśniewskiego na plan zdjęciowy. Nagrywał tam klip do "Leć, Adam, leć". Piosenka powstała do filmu o Adamie Małyszu, a wokalista nagrał ją z córką Etiennette. Tytuł nawiązuje do okrzyku, który zna każdy kibic z czasów małyszomanii. Wiśniewski przyznał, że w historii skoczka znalazł sporo podobieństw do własnego życia. Szczególnie zwrócił uwagę na to, jak Izabela Małysz wspierała męża.

Gdy rozmowa skręciła w stronę Marty, Wiśniewski powiedział wprost, że uczą się siebie od początku. Chcą wyciągnąć wnioski z tego, co kiedyś nie wyszło. Wspominając związki, w których oboje byli po rozwodzie, wokalista na moment stracił rachubę.

"Miałem w międzyczasie dwie żony... przepraszam trzy! Można się zgubić, jak nie spojrzę na tatuaże"- zażartował.

Michał Wiśniewski obejrzy finał "Tańca z Gwiazdami" w domu

W niedzielę 29 listopada Mandaryna zatańczy w finale "Tańca z Gwiazdami" u boku Krystiana Rzymkiewicza. Wiśniewski tego wieczoru zostanie w domu i obejrzy widowisko z rodziną. Ma wrażenie, że siedząc na widowni, tylko dołożyłby Marcie dodatkowych nerwów. Wie, jak bardzo zależało jej na awansie, a w finale wreszcie zatańczy to, co od dawna chciała pokazać.

Rubaj zapytała go również, czy bywa zazdrosny o tanecznego partnera Mandaryny. Wiśniewski nie ukrywał, że przez treningi mieli z Martą mniej czasu dla siebie. Dodał, że Rzymkiewicz wspiera ją zresztą od samego początku programu.

Na koniec rozmowy zwrócił się do Marty prosto w kamerę. Poprosił, żeby w finale była sobą, bez względu na wynik. Potem zażartował: "Ty już dawno wygrałaś czerwoną ‍‍‍kulę!"