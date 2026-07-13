Michał Wiśniewski przerwał milczenie. Zwrócił się do Poli Wiśniewskiej

Michał Wiśniewski od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Jako lider Ich Troje przyzwyczaił fanów do szczerości i emocjonalnych wypowiedzi. Tym razem znów postanowił powiedzieć publicznie, co myśli o sytuacji, która od pewnego czasu budzi zainteresowanie mediów.

Chodzi o jego relacje z Polą Wiśniewską. Rozstanie pary nie przebiega już wyłącznie za zamkniętymi drzwiami, bo kolejne wypowiedzi i komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Właśnie dlatego Wiśniewski zdecydował się opublikować oświadczenie.

W nagraniu zaapelował, by sprawy związane z rozwodem rozstrzygać w sądzie, a nie w internetowych dyskusjach. Podkreślił, że tam liczyć się będą fakty i dokumenty.

Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska Jacek Kurnikowski / Paweł Wrzecion AKPA

Padła kwota 33 tys. zł. Wiśniewski ujawnił, o co miała wnioskować żona

Najwięcej emocji wywołał jednak fragment, w którym Michał Wiśniewski odniósł się do kwestii alimentów. Według jego słów Pola Wiśniewska miała wnioskować o 33 tys. zł.

Artysta zasugerował przy tym, że ostatecznie zasądzona kwota miała wynieść jedną trzecią tej sumy, czyli 11 tys. zł. Swoją wypowiedź opatrzył kąśliwym komentarzem, nawiązując do słów, które miały paść wcześniej w prywatnej wymianie zdań.

"Pani mecenas, czy 1/3 z wnioskowanych 33 tys. to już złoto, czy jeszcze miedź?" - napisał Michał Wiśniewski.

To zdanie szybko zwróciło uwagę internautów. Wielu z nich odebrało je jako jasny sygnał, że muzyk nie zamierza dłużej milczeć w sprawie, która coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej.

W tle pojawił się temat Mandaryny

Sprawa nabrała tempa także przez komentarze dotyczące Marty Wiśniewskiej, znanej jako Mandaryna. W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, że Michał Wiśniewski znów jest z nią blisko. Artysta w swoim oświadczeniu potwierdził relację z byłą żoną.

To dodatkowo podgrzało zainteresowanie fanów, którzy od lat pamiętają ich dawny związek. Michał i Marta Wiśniewscy byli jedną z najgłośniejszych par polskiego show-biznesu, a ich historia do dziś budzi emocje.

Nie wszyscy jednak komentują sprawę wyłącznie przez pryzmat sentymentu. W centrum uwagi znalazł się przede wszystkim obecny spór między Michałem a Polą Wiśniewską.

Mandaryna i Michał Wiśniewski byli kiedyś jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu Palicki AKPA

Choć wpisy i nagrania Wiśniewskiego szybko wywołały poruszenie, sam artysta zaznaczył, że najważniejsze decyzje nie zapadną w mediach społecznościowych. Sprawy formalne mają zostać rozstrzygnięte w sądzie.

To właśnie tam, jak podkreślał, każda ze stron będzie mogła przedstawić swoje stanowisko. Publiczne komentarze mogą budzić emocje, ale nie zastąpią dokumentów i ustaleń prowadzonych zgodnie z procedurami.