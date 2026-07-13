Wiśniewski mówi o alimentach. "To już złoto, czy jeszcze miedź?"

Karolina Kopeć

Karolina Kopeć

Michał Wiśniewski zabrał głos po serii komentarzy dotyczących jego życia prywatnego. Lider Ich Troje opublikował nagranie, w którym odniósł się do sprawy rozwodu z Polą Wiśniewską i ujawnił kwotę, o jaką miała wnioskować jego żona. Padły mocne słowa, a fani znów zaczęli komentować sytuację artysty.

Michał WiśniewskiMichał WoźniakEast News

Michał Wiśniewski przerwał milczenie. Zwrócił się do Poli Wiśniewskiej

Michał Wiśniewski od lat należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej sceny muzycznej. Jako lider Ich Troje przyzwyczaił fanów do szczerości i emocjonalnych wypowiedzi. Tym razem znów postanowił powiedzieć publicznie, co myśli o sytuacji, która od pewnego czasu budzi zainteresowanie mediów.

Chodzi o jego relacje z Polą Wiśniewską. Rozstanie pary nie przebiega już wyłącznie za zamkniętymi drzwiami, bo kolejne wypowiedzi i komentarze pojawiają się w mediach społecznościowych. Właśnie dlatego Wiśniewski zdecydował się opublikować oświadczenie.

W nagraniu zaapelował, by sprawy związane z rozwodem rozstrzygać w sądzie, a nie w internetowych dyskusjach. Podkreślił, że tam liczyć się będą fakty i dokumenty.

Dwie osoby siedzące na żółtych kanapach w studiu telewizyjnym; po lewej mężczyzna z czerwonymi włosami, okularami i tatuażami w koszuli w kratę, po prawej kobieta o długich blond włosach ubrana w różową bluzkę z falbanami.
Michał Wiśniewski i Pola WiśniewskaJacek Kurnikowski / Paweł WrzecionAKPA

Padła kwota 33 tys. zł. Wiśniewski ujawnił, o co miała wnioskować żona

Najwięcej emocji wywołał jednak fragment, w którym Michał Wiśniewski odniósł się do kwestii alimentów. Według jego słów Pola Wiśniewska miała wnioskować o 33 tys. zł.

Artysta zasugerował przy tym, że ostatecznie zasądzona kwota miała wynieść jedną trzecią tej sumy, czyli 11 tys. zł. Swoją wypowiedź opatrzył kąśliwym komentarzem, nawiązując do słów, które miały paść wcześniej w prywatnej wymianie zdań.

"Pani mecenas, czy 1/3 z wnioskowanych 33 tys. to już złoto, czy jeszcze miedź?" - napisał Michał Wiśniewski.

To zdanie szybko zwróciło uwagę internautów. Wielu z nich odebrało je jako jasny sygnał, że muzyk nie zamierza dłużej milczeć w sprawie, która coraz częściej pojawia się w przestrzeni publicznej.

W tle pojawił się temat Mandaryny

Sprawa nabrała tempa także przez komentarze dotyczące Marty Wiśniewskiej, znanej jako Mandaryna. W ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, że Michał Wiśniewski znów jest z nią blisko. Artysta w swoim oświadczeniu potwierdził relację z byłą żoną.

To dodatkowo podgrzało zainteresowanie fanów, którzy od lat pamiętają ich dawny związek. Michał i Marta Wiśniewscy byli jedną z najgłośniejszych par polskiego show-biznesu, a ich historia do dziś budzi emocje.

Nie wszyscy jednak komentują sprawę wyłącznie przez pryzmat sentymentu. W centrum uwagi znalazł się przede wszystkim obecny spór między Michałem a Polą Wiśniewską.

Mandaryna i Michał Wiśniewski byli kiedyś jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu
Mandaryna i Michał Wiśniewski byli kiedyś jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesuPalickiAKPA

Choć wpisy i nagrania Wiśniewskiego szybko wywołały poruszenie, sam artysta zaznaczył, że najważniejsze decyzje nie zapadną w mediach społecznościowych. Sprawy formalne mają zostać rozstrzygnięte w sądzie.

To właśnie tam, jak podkreślał, każda ze stron będzie mogła przedstawić swoje stanowisko. Publiczne komentarze mogą budzić emocje, ale nie zastąpią dokumentów i ustaleń prowadzonych zgodnie z procedurami.

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