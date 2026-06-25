Will Smith i Jada Pinkett Smith znów są blisko. "Zostaniemy razem na zawsze"

Choć oczy branży modowej skierowane były na najnowszą kolekcję domu mody Christian Louboutin, sporo emocji wzbudziło także pojawienie się rodziny Smithów. Will Smith i Jada Pinkett Smith wspólnie pozowali fotografom podczas prezentacji kolekcji męskiej na sezon wiosna/lato 2027, przygotowanej przez ich syna Jadena.

Na wydarzeniu pojawiła się również Willow Smith, Trey Smith oraz matka Jady, Adrienne Banfield-Norris. Wspólne zdjęcia szybko obiegły media na całym świecie. Był to pierwszy raz od premiery filmu Bad Boys: Ride or Die w 2024 roku, gdy Will i Jada razem stanęli na czerwonym dywanie.

Jaden Smith świętował ważny sukces

Powód rodzinnego spotkania nie był przypadkowy. 27-letni Jaden Smith zaprezentował swoją pierwszą autorską kolekcję jako dyrektor kreatywny męskiej linii Christian Louboutin. Pokaz odbył się w historycznym Palais Brongniart w ramach Paris Fashion Week i był jednym z najgłośniejszych punktów programu.

Syn hollywoodzkiej pary od pewnego czasu odpowiada za rozwój męskiej części francuskiego domu mody. Nadzoruje projekty obuwia, galanterii skórzanej, dodatków, kampanii reklamowych oraz kreatywny kierunek marki.

Spójne stylizacje i rodzinne wsparcie

Cała rodzina postawiła na eleganckie stylizacje utrzymane głównie w czerni, przełamanej złotymi akcentami.

Will Smith wybrał luźniejszą interpretację klasycznej elegancji. Miał na sobie szerokie czarne spodnie, biały T-shirt i oversize'ową marynarkę ozdobioną błyszczącą broszą. Charakterystycznym elementem jego stroju była czerwona bandana wsunięta za pasek oraz przyciemniane okulary.

Jada Pinkett Smith zwracała uwagę efektownym dwuczęściowym kompletem. Czarny top bez ramiączek połączyła z rozbudowaną spódnicą z falbanami i wysokim rozcięciem. Całość uzupełnił szeroki złoty naszyjnik okalający ramiona oraz diamentowa biżuteria.

Willow Smith pozostała wierna swojemu charakterystycznemu stylowi. Wystąpiła w krótkim czarnym topie i eleganckich szortach do kolan, a stylizację dopełniły masywne mokasyny, biało-zielone dodatki oraz misternie upięte warkocze. Trey Smith postawił na prosty, monochromatyczny zestaw inspirowany modą uliczną, natomiast Adrienne Banfield-Norris wyróżniała się złotą bluzką i efektowną biżuterią.

Rodzina Smithów w komplecie FANU Agencja FORUM

Ich związek od lat budzi ogromne emocje

Choć od ponad dwóch dekad należą do najbardziej rozpoznawalnych par Hollywood, ich relacja od dawna pozostaje tematem medialnych spekulacji.

W październiku 2023 roku, przy okazji premiery autobiografii Worthy, Jada Pinkett Smith zaskoczyła fanów wyznaniem, że ona i Will Smith już od 2016 roku prowadzą oddzielne życie.

"Wciąż próbujemy wspólnie znaleźć odpowiedź na pytanie, jak być dla siebie partnerami" - mówiła w rozmowie z NBC News.

Kilka dni później zapewniła jednak, że rozwód nigdy nie wchodził w grę. Niedługo później, podczas programu Drew Barrymore, jeszcze mocniej podkreśliła swoje stanowisko.

"Zostaniemy razem na zawsze" - stwierdziła.

Choć ich relacja od lat wymyka się prostym definicjom, kolejne publiczne wystąpienia pokazują, że najważniejsze rodzinne wydarzenia przeżywają razem. Tak było również w Paryżu, gdzie cały klan Smithów pojawił się w komplecie, by świętować kolejny sukces Jadena.





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