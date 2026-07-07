Will Smith i Jada Pinkett Smith znów mieszkają razem. Koniec separacji po latach

Will Smith i Jada Pinkett Smith pobrali się w 1997 roku, jednak od 2016 roku żyli osobno, nigdy nie decydując się na sfinalizowanie formalnego rozwodu. Według informatora "People" z bliskiego otoczenia gwiazd przełom w ich relacji nastąpił kilkadziesiąt miesięcy temu, kiedy aktorka ponownie wprowadziła się do rodzinnej posiadłości. "Jada dwa lata temu wróciła do ich wspólnego domu. Są szczęśliwi, zakochani i - jak zawsze - wspierają się" - ujawniło anonimowe źródło na łamach amerykańskiego czasopisma.

Publiczne wyjścia i wsparcie

Odnowiona więź małżonków jest widoczna podczas ich ostatnich podróży i publicznych wystąpień. Para spędziła niedawne obchody Dnia Niepodległości w Filadelfii, gdzie Jada towarzyszyła mężowi, gdy ten przez złą pogodę musiał zagrać poranny koncert z zespołem The Roots. Ponadto pod koniec czerwca cała rodzina, wraz z dziećmi, była widziana podczas paryskiego Tygodnia Mody, co ucięło spekulacje o ich rzekomym konflikcie.

Wymagająca praca nad relacją

Zanim para postanowiła ponownie zamieszkać razem, oboje potrzebowali czasu na zdefiniowanie swojej przyszłości, o czym Jada pisała w autobiografii "Worthy" z 2023 roku. W wywiadzie dla "People" gwiazda szczerze podsumowała ten proces: "Wykonaliśmy razem bardzo głęboką pracę. Łączy nas ogromna miłość i musimy odkryć, co to dla nas oznacza". Z kolei jesienią 2023 roku w programie "Today" stacji NBC News aktorka opisywała ich skomplikowaną sytuację, mówiąc: "Myślę, że po prostu jeszcze nie jesteśmy na to gotowi. Wciąż próbujemy dojść do tego, jak być dobrymi partnerami. Nie wiemy, jak to przedstawić ludziom. Jeszcze tego nie rozgryźliśmy".