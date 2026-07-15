- Dzieje się sporo. Jestem bardzo dumny z tego materiału - opowiada Wiktor Waligóra w rozmowie z Interią.

2 października pojawią się "Krótkie historie o miłości". Poznaliśmy już single "Cztery pory roku" (2. miejsce w zestawieniu najczęściej odtwarzanych piosenek w stacjach radiowych), "Chciałbym być kotem" i "To jest to!".

Wiktor Waligóra: Najdziwniejszy okres w twórczości

Zapytaliśmy 21-letniego wokalistę, czy nie ma obaw związanych z syndromem drugiej płyty.

- Każdy mój kolega po fachu mówi to samo, że to jest najdziwniejszy okres w twórczości, bo pierwszą płytę piszesz sobie całe życie i nagle masz dwa lata, rok, na napisanie kolejnej. Musisz przeżyć jakieś emocje, musisz zebrać jakiś ładunek, żeby mieć co napisać - tłumaczy.

- Napisałem bardzo dużo piosenek na tę płytę, większość z nich została odrzucona przez mojego wewnętrznego krytyka, ale te co zostały, to są rzeczy, z których jestem totalnie dumny - podkreśla Wiktor Waligóra, dodając, że nie może doczekać się koncertów z nowym materiałem.

Na nowej płycie po raz pierwszy wokalistę z Krakowa wesprą goście. Do tej pory to Wiktor pojawiał się u boku innych wykonawców - ma na koncie m.in. współpracę z Miuoshem ("Rdza" z "Pieśni współczesnych. Tom II"), Pawbeatsem, Męskie Granie Orkiestra 2023 i Kamilem Paterem (projekt "Wodecki/Pater").

Album jest dostępny w przedsprzedaży wyłącznie w formacie CD - będzie to jednak wyjątkowe pudełko interaktywne, w ramach którego każdy będzie mógł "zaprojektować" swoją okładkę, dzięki specjalnemu wycięciu na froncie. Wewnątrz pudełka znajdą się zamienne kartki pocztówkowe, spośród których będzie można wybrać swoją ulubioną i umieścić ją w miejscu okładki. Preorderowicze otrzymają również dedykowany list od artysty oraz zestaw wlepek.

Wraz z premierą "Krótkich historii o miłości" Wiktor Waligóra ruszy w trasę koncertową, na której będzie można zakupić płytę także w formacie LP.

Dodajmy, że pierwszy album "Czekam na świt", który przyniósł mu Fryderyka 2025 w kategorii Fonograficzny Debiut Roku oraz nominację w kategorii Album Roku - Pop Alternatywny.