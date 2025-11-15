Wiktor Drozd w singlu "Ty tak serio?" prezentuje bezpośredni manifest niezależności i sprzeciwu wobec świata, w którym o wszystkim decydują "stare układy".

"To piosenka o buncie, ale nie o destrukcji. To sprzeciw wobec układom i wiara, że można coś zrobić po swojemu - autentycznie, bez udawania" - mówi 18-letni wokalista i tancerz.

Wiktor Drozd w debiutanckim singlu "Ty tak serio?"

Refren "Nie chcemy złudzeń ani kłamstw, nie widzą oni naszych ran" staje się hasłem pokolenia, które chce iść własną drogą - nawet jeśli oznacza to bieg pod wiatr.

"Ty tak serio?" to symboliczny początek muzycznej drogi Wiktora Drozda. Wokalista i zawodowy tancerz od najmłodszych lat łączy muzykę z ruchem i ekspresją sceniczną.

Autorami piosenki są Wiktor Drozd i Radosław Kot. W klipie zagrała m.in. mama Wiktora - Izabela Drozd.

"To jest iskra, która odpala całą scenę. Wiktor nie pyta o pozwolenie - on wchodzi, mówi jak jest i zostawia po sobie echo, które siedzi w głowie dłużej niż refren" - napisała na Instagramie dumna mama.

Margaret otwarcie o stresie na scenie. "Demony przejmowały moją głowę" TVP