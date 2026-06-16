Julia Wasielewska dała się poznać szerokiej publiczności w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Ku sporemu zaskoczeniu wielu obserwatorów, opiekujący się nią Kuba Badach do półfinału ostatecznie zabrał Łukasza Reksa i Michaela Bohma. Zwycięzcą muzycznego programu ostatecznie został Jasiek Piwowarczyk z drużyny Margaret.

Kolejnym etapem kariery 23-latki był występ w konkursie Debiuty na tegorocznym Festiwalu w Opolu z piosenką "Chciałabym ci powiedzieć".

Julia Wasielewska z dyplomem. Kuba Badach spełnił jej marzenie

Wokalistka właśnie ukończyła studia na Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (kierunek śpiew musicalowy). "Zakończyłam studia z wynikiem egzaminu 25/25. Dziękuję każdemu kto był, dziękuję Kuba!" - pochwaliła się Julia, prezentując zdjęcie z Kubą Badachem.

Dodajmy, że mentor z "The Voice of Poland" wystąpił z nią w duecie na jej recitalu kończącym studia.

"Nigdy nie sądziłam, że pewnego dnia, na moim recitalu kończącym studia najbardziej śmieszny człowiek świata Kuba Badach zaśpiewa ze mną moją ulubioną (Kuby) piosenkę. I spełni jedno z moim największych marzeń. Kuba, powiedziałam Ci ile to dla mnie znaczy już wczoraj, ale jeszcze raz powiem - po prostu dziękuję. To, że artystą jesteś wybitnym to wie każdy, ale przy tym jakim jesteś człowiek - to chowa się wszystko inne! Do zobaczenia na kolejnych scenach, dziękuję za ten występ" - napisała w mediach społecznościowych Julia Wasielewska.

We wpisie znalazły się też podziękowania dla jej zespołu oraz "wszystkich obecnych i nieobecnych". "To był piękny dzień i tyle. Reszta niedługo..." - zapowiedziała wokalistka.

Julia Wasielewska razem z koleżanką z uczelni, Joanną Lupą, współtworzy projekt MUSICALOVE, który codziennie publikuje muzyczne treści - od coverów, przez mashupy, po autorskie piosenki. Duet ma na koncie m.in. zwycięstwo w konkursie RMF FM "Twoje 5 minut" (nagroda: profesjonalna live session w studiu RMF FM), a ich piosenka znalazła się w gronie finalistów czwartej edycji projektu "My Name Is Poznań". Debiutancki singel duetu Lupa x Wasielewska "Będę tańczyć" premierowo został zaprezentowany w RMF FM.

Obie wokalistki wystąpiły w ostatniej edycji "The Voice of Poland". Joanna Lupa trafiła do drużyny Michała Szpaka. Obie wokalistki z programem pożegnały się na etapie ćwierćfinałów.

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