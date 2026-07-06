Magdalena Narożna lubi dzielić się ze swoimi fanami faktami z jej życia codziennego. Kilka dni temu wokalistka chwaliła się podróżą jachtem, przejażdżką rowerową, odpoczynkiem na leżaku i zabawami w wodzie, a tym razem przyszła pora na fotki w bikini. Internauci szybko ocenili, co sądzą o formie gwiazdy i kadrach, którymi podzieliła się ze światem.

Magdalena Narożna odpoczywa we Włoszech. "Wygląda obłędnie"

"Czekoladka Was pozdrawia i wysyła słoneczko, w Polsce dziś go brak" - podpisała zdjęcia gwiazda, która jakiś czas temu przeszła wizerunkową metamorfozę. Fani dostrzegli, iż wokalistce udało się ostatnio sprawnie zrzucić zbędne kilogramy i postawić na odświeżenie swojej garderoby.

Magdalena Narożna spędza czas z ukochanym podczas włoskich wakacji Instagram: @madzia_pim materiał zewnętrzny

"Ona wygląda obłędnie", "Jak ja jej zazdroszczę", "Wow", "Igła", "Madzia Ty i te Twoje nogi do nieba", "Zgrabna, sympatyczna kobieta", "Co ona zrobiła, że tak szybko schudła?", "Nie mogę uwierzyć, że to ona", "Każdy zasługuje na relaks, a więc niech odpoczywa", "Największa metamorfoza w Polsce" - piszą zachwyceni internauci.

Magdalena Narożna musiała walczyć o "Pięknych i Młodych". "Przysługuje nam prawo"

7. edycję "Must Be The Music" wygrał zespół Sachiel, jednak to nie on budził najwięcej emocji. Widzowie popularnego formatu Polsatu mogli oglądać w programie zmagania grupy disco polo. Piękni i Młodzi, bo tak nazywa się grupa, to tak naprawdę formacja założona przez Magdalenę i Dawida Narożnych oraz Daniela Wilczewskiego w 2010 roku. Na swoim koncie zespół ma wiele hitów, takich jak "Niewiara", "Kocham się w Tobie", "Ona jest taka cudowna" czy chociażby "Czułe Słowa (My Oh My)". Z czasem relacja Magdaleny i Dawida Narożnych się pogorszyła, a w tle pojawił się duży spór o prawo do posługiwania się nazwą "Piękni i Młodzi", którą wspólnie stworzyli lata temu.

"Przysługuje nam prawo wyłącznego używania znaku towarowego 'Piękni i Młodzi' w sposób zarobkowy i zawodowy na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (...) Używanie przez osoby trzecie w obrocie gospodarczym znaku tożsamego lub podobnego do znaku 'Piękni i Młodzi' jest bezprawne" - ogłosiła jakiś czas temu Narożna.