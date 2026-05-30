Wielki przebój "Siedem życzeń" w nowej odsłonie. Wanda Kwietniewska (Wanda i Banda) i LemON razem
Jednym z największych przebojów lat 80. był serial "Siedem życzeń". Za muzyczną oprawę odpowiadała grupa Wanda i Banda, która teraz prezentuje jubileuszowe wydanie albumu z piosenkami z telewizyjnej produkcji. Powstała też nowa wersja tytułowego utworu "Siedem życzeń", w której gościnnie pojawił się zespół LemON dowodzony przez Igora Herbuta.
Serial "Siedem życzeń" został nakręcony w 1984 r., ale cenzura sprawiła, że produkcja trafiła do emisji w TVP dopiero dwa lata później. Liczący siedem odcinków serial dla młodzieży stał się jednym z największych telewizyjnych hitów schyłkowego PRL-u.
Do produkcji powstały piosenki stworzone przez Johna Portera (muzyka) i Macieja Zembatego (teksty), który był również współtwórcą scenariusza, a także udzielił głosu postaci kota.
Wanda i Banda: "Siedem życzeń" po raz pierwszy na winylu
"Pomysł nagrania tego materiału narodził się w głowie Maćka Zembatego i Johna Portera. Szukali czegoś nowego, świeżego. Trafili akurat na nasz utwór 'Fabryka marzeń' i uznali, że właśnie Wanda i Banda powinna to zaśpiewać" - wspomina Wanda Kwietniewska, wokalistka tej grupy.
Nagrania odbyły się w legendarnym studiu na warszawskim Wawrzyszewie. Całość została zarejestrowana w dwa lub trzy dni. Wanda i Banda pojawiła się w dwóch odcinkach serialu "Siedem życzeń", a epizodyczną rolę zagrał również John Porter.
Tytułowa piosenka "Siedem życzeń" stała się jednym z największych przebojów Wandy i Bandy. Po latach oryginalne nagrania pozostawały trudno dostępne, dlatego w 2009 r. Wanda Kwietniewska postanowiła odtworzyć cały materiał od nowa.
"Powiedziałam muzykom jedno: mamy to nagrać tak, żeby nie dało się odróżnić od oryginału. Zachowaliśmy aranżacje, klimat, nawet drobne niuanse. Udało się odtworzyć tamten nastrój w dziewięćdziesięciu procentach" - mówi wokalistka.
Teraz album "Siedem życzeń" po raz pierwszy został wydany na płycie winylowej, w odświeżonej szacie graficznej i specjalnym bonusem. Tytułowa piosenka doczekała się nowej aranżacji, a Wandę Kwietniewską wsparł Igor Herbut i zespół LemON.
"Igor jak sam mówi, ma ogromny sentyment do samego serialu jak i przede wszystkim utworu, który ten serial otwierał, więc postanowił stworzyć nową aranżację i wnieść swoje emocje, interpretację i wrażliwość. To piękne spotkanie dwóch pokoleń" - cieszy się Wanda Kwietniewska.