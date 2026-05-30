Serial "Siedem życzeń" został nakręcony w 1984 r., ale cenzura sprawiła, że produkcja trafiła do emisji w TVP dopiero dwa lata później. Liczący siedem odcinków serial dla młodzieży stał się jednym z największych telewizyjnych hitów schyłkowego PRL-u.

Do produkcji powstały piosenki stworzone przez Johna Portera (muzyka) i Macieja Zembatego (teksty), który był również współtwórcą scenariusza, a także udzielił głosu postaci kota.

Wanda i Banda: "Siedem życzeń" po raz pierwszy na winylu

"Pomysł nagrania tego materiału narodził się w głowie Maćka Zembatego i Johna Portera. Szukali czegoś nowego, świeżego. Trafili akurat na nasz utwór 'Fabryka marzeń' i uznali, że właśnie Wanda i Banda powinna to zaśpiewać" - wspomina Wanda Kwietniewska, wokalistka tej grupy.

Nagrania odbyły się w legendarnym studiu na warszawskim Wawrzyszewie. Całość została zarejestrowana w dwa lub trzy dni. Wanda i Banda pojawiła się w dwóch odcinkach serialu "Siedem życzeń", a epizodyczną rolę zagrał również John Porter.

Tytułowa piosenka "Siedem życzeń" stała się jednym z największych przebojów Wandy i Bandy. Po latach oryginalne nagrania pozostawały trudno dostępne, dlatego w 2009 r. Wanda Kwietniewska postanowiła odtworzyć cały materiał od nowa.

"Powiedziałam muzykom jedno: mamy to nagrać tak, żeby nie dało się odróżnić od oryginału. Zachowaliśmy aranżacje, klimat, nawet drobne niuanse. Udało się odtworzyć tamten nastrój w dziewięćdziesięciu procentach" - mówi wokalistka.

Teraz album "Siedem życzeń" po raz pierwszy został wydany na płycie winylowej, w odświeżonej szacie graficznej i specjalnym bonusem. Tytułowa piosenka doczekała się nowej aranżacji, a Wandę Kwietniewską wsparł Igor Herbut i zespół LemON.

"Igor jak sam mówi, ma ogromny sentyment do samego serialu jak i przede wszystkim utworu, który ten serial otwierał, więc postanowił stworzyć nową aranżację i wnieść swoje emocje, interpretację i wrażliwość. To piękne spotkanie dwóch pokoleń" - cieszy się Wanda Kwietniewska.

