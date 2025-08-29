"Niby jesteśmy z dwóch różnych pokoleń, a jednak mamy tyle wspólnego. Możemy gadać godzinami o gitarach, uwielbiamy gotować i zależy nam na tym, by sztuka wzruszała i wywołała emocje - nie tylko u słuchaczy, ale i nas samych. Dlatego tak bardzo jaramy się, że już wszyscy możecie posłuchać naszej wersji 'Ale to już było'. Łapcie za chusteczki i idźcie obejrzeć teledysk!" - napisali w mediach społecznościowych Maryla Rodowicz i Tribbs.

Piosenka "Ale to już było" napisana przez Andrzeja Sikorowskiego, to jeden z największych przebojów polskiej muzyki.

Tribbs remixuje "Ale to już było" Maryli Rodowicz

Teraz "Ale to już było" trafiło do sieci w nowej, energetycznej wersji, za którą odpowiada Tribbs. Pod tym pseudonimem kryje się Mikołaj Trybulec - producent, kompozytor i autor tekstów, współtwórca grupy Linia Nocna.

Ma w dorobku odświeżone wersje wielu polskich przebojów, jak m.in. "Bal wszystkich świętych" Budki Suflera, "Ostatni raz zatańczysz ze mną" Krzysztofa Krawczyka (z Kubańczykiem - ponad 128 mln odsłon), "Krakowski spleen" Maanamu (z Robertem Wiewiórą) czy "Dzieci wybiegły" Elektrycznych Gitar.

W lipcu ogłoszono, że to właśnie Tribbs będzie nowym trenerem w 9. edycji programu "The Voice Kids". Razem z nim młodych uczestników oceniać będą Cleo oraz również debiutująca w tej roli Blanka.

"Tribbs, twórca pełnych energii, tanecznych brzmień, wprowadza do klasyka housowy vibe, wzbogacając go o pulsujący bas i nowoczesne rytmy. To połączenie klasyki z nowoczesnością, które sprawia, że piosenka zyskuje nowe życie. Idealne na parkiety klubowe, ale również dla tych, którzy wspominają oryginał z sentymentem" - czytamy w opisie nowej wersji "Ale to już było".

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD] interia INTERIA.PL