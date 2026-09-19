Wielki przebój Alicji Majewskiej mógł nigdy nie powstać. "Wydawało się, że już się nie uda"

"Być kobietą" powstało w 1977 roku i mimo upływu dekad wciąż pozostaje jednym z najczęściej kojarzonych z Alicją Majewską utworów. Przebój początkowo napisano do przedstawienia teatralnego, które ostatecznie nie doczekało się premiery. Dopiero później wokalistka uzyskała zgodę na jego nagranie i w ten sposób powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich hitów lat 70.

Za muzykę odpowiada Włodzimierz Korcz, wieloletni artystyczny współpracownik Majewskiej, natomiast słowa napisała Magdalena Czapińska. Mimo to część słuchaczy do dziś przypisuje autorstwo tekstu Wojciechowi Młynarskiemu - skojarzenie, które autorka przyjmuje z dystansem. Cytowana w "Cyfrowej Bibliotece Polskiej Piosenki", skwitowała: Bardzo mi to schlebia.

Piosenka, która miała nie powstać

"Być kobietą" tworzono z myślą o spektaklu w warszawskim Teatrze na Targówku. Alicja Majewska miała zagrać w nim jedną z ról, a premiera planowana była na Dzień Kobiet w 1976 roku. Projekt nie doszedł jednak do skutku, przez co los piosenki przez moment stał pod znakiem zapytania.

Szansę dało jej Polskie Radio, które zaproponowało wokalistce zarejestrowanie trzech piosenek. Majewska musiała wcześniej uzyskać zgodę dyrektora teatru Mariana Jonkajtysa, ponieważ utwór należał do instytucji.

"Nie udało się na scenie i wydawało się, że już się nie uda. [...] Polskie Radio zaproponowało mi nagranie trzech piosenek. Poszłam do dyrektora Jonkajtysa i spytałam, czy mogę tę piosenkę nagrać, bo przecież to własność teatru. I on się zgodził. W ten sposób ze spektaklu, który nie powstał, została na pamiątkę ta piosenka" - opowiadała po latach piosenkarka.

Nie cały tekst przeszedł do finalnej wersji

W ostatecznym kształcie piosenki swój udział miała również jej wykonawczyni. Czapińska wspominała, że Majewska zakwestionowała jedno zdanie w końcowym fragmencie tekstu. Pierwsza wersja odwoływała się do prania skarpet, ale wokalistce nie odpowiadało takie sformułowanie, więc autorka zamieniła je na pranie koszul.

"Piosenka kończyła się słowami 'kiedy piorę ci skarpety, albo naleśniki smażę'. Dokładnie oddawały moją ówczesną rzeczywistość. Przyszła Ala i mówi: 'Piorę skarpety? Fuj! To takie niekobiece'. I zmieniłam na 'kiedy piorę ci koszule'" - opowiadała.