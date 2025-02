W ciągu 11 lat kariery Rihanny - liczonej między pierwszą a ostatnią płytą - wokalistka zdążyła wydać osiem albumów studyjnych. Mimo tego od jej ostatniej płyty " Anti " wydanej w 2016 roku minęło już dziewięć lat i na razie niewiele wskazuje na to, żeby fani mieli doczekać się kolejnej.

Rihanna nagrała nową muzykę do "Smerfy: wielki film"

Na premierę czeka za to produkcja " Smerfy: wielki film ", która będzie kolejną odsłoną serii przygód niebieskich ludków. Głos Smerfetce ma dać właśnie Rihanna, która nagrała do filmu nowe utwory. "Chciałam dostać rolę Papa Smerfa, ale mi nie wyszło" - żartowała jeszcze w 2023 roku podczas wydarzenia CinemaCon.

Oprócz Rihanny w obsadzie głosowej znaleźli się także John Goodman, Kurt Russell, Octavia Spencer, Sandra Oh i James Corden. Fabuła ma skupić się właśnie na Smerfetce, która wraz ze Smerfami wyruszy do prawdziwego świata, aby uratować porwanego Papę Smerfa. "Smerfy: wielki film" mają trafić do kin 18 lipca 2025 roku.