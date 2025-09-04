Wielki powrót Erykah Badu do Polski. Gdzie wystąpi królowa soulu?

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Nazywana królową soulu Erykah Badu ogłosiła dwa koncerty w Polsce. Gdzie i kiedy zaprezentuje się w ramach trasy z okazji 25-lecia swojej przełomowej płyty "Mama's Gun"?

Erykah Badu powraca do Polski na dwa koncerty
Erykah Badu powraca do Polski na dwa koncertyParas Griffin/WireImageGetty Images

Trasa "The Return of Automatic Slim Tour: Erykah Badu Mama's Gun '25" rozpocznie się 3 października w legendarnym Hollywood Bowl w Los Angeles i obejmie największe sale koncertowe Ameryki Północnej i Europy. Rzadko koncertująca na Starym Kontynencie królowa soulu da aż dwa występy w Polsce - oba odbędą się w Polsat Plus Arenie w Gdyni (31 października i 2 listopada). Bilety na te wydarzenia trafiły właśnie do sprzedaży.

Wydany w 2000 r. drugi album "Mama's Gun" ugruntował pozycję Badu jako jednej z najbardziej innowacyjnych i wpływowych artystek swojego pokolenia. Połączenie neo-soulu, hip-hopu i jazzu, w zestawieniu z charakterystycznym wokalem i świadomymi tekstami Badu, przyniosło mu uznanie krytyków, sukces komercyjny i zainspirowało niezliczonych artystów kolejnych lat.

Michał Boroń
Michał Boroń

Erykah Badu wraca do Polski na dwa koncerty

Z tego wydawnictwa pochodzą m.in. "Bag Lady", "Didn't Cha Know?" czy "Cleva". NA trasie usłyszymy nowe aranżacje utworów z płyty "Mama's Gun" oraz wybór z bogatego katalogu Badu.

Pięciokrotna laureatka Grammy dotychczas sześć razy występowała w Polsce. Po raz ostatni odwiedziła nasz kraj w marcu 2019 r., występując w Netto Arenie w Szczecinie w ramach festiwalu Szczecin Jazz.

